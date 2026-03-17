Familia de Eric Dane comparte descontento luego de que el actor no apareciera en el homenaje “In Memoriam” de los Oscars 2026

Este domingo se llevó a cabo la 98° edición de los premios Oscars, donde pudimos ver a lo más destacado dentro del cine en 2025, y a decir verdad, fue una noche llena de muchas emociones, de entre una gran cantidad de artistas nominados y toda la emoción que envolvía a una de las noches más esperadas del año.

Si bien, esta gala realizada el pasado domingo 15 de marzo fue algo que muchos fans recordarán por años, hay un momento de la noche que ha sido señalado en redes sociales, pues la academia habría “omitido” a Eric Dane dentro del tributo “In Memoriam” donde se rinde homenaje a las celebridades fallecidas.

Familia de Eric Dane entristecida porque el actor no apareció en el In Memoriam: “Fue un año de profunda pérdida para la industria”

Si bien, el segmento de “In Memoriam” es uno de los más emotivos de la noche, este suele ser bien recibido luego de que la academia rinde tributo a artistas que dedicaron su vida al entretenimiento, aunque en la edición de este 2026 Eric Dane no pudo figurar aunque este había fallecido hace algunas semanas.

Fue el pasado 19 de febrero cuando se compartió que el actor de 53 años había fallecido debido a complicaciones debido a la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad con la que pasó los últimos meses de su vida.

Si bien, la familia declaró a una fuente del medio TMZ sentirse entristecida porque Eric no apareciera, también señalaron que este estaría reconfortado al estar en el sitio web, donde aparece junto a varios de sus compañeros y héroes como Gene Jackman, James Earl Jones o Brigitte Bardot y entienden que este año estuvo marcado por muchas pérdidas dentro del mundo del entretenimiento.

¿Por qué Eric Dane no apareció en el homenaje "In Memoriam" de los Oscars?

De acuerdo con la academia ni Eric Dane o James Van Der Beek popular por su papel protagónico en Dawson's Creek estos no habrían aparecido en la transmisión principal debido a cuestiones de tiempos en la ceremonia, así lo habría revelado una fuente para el medio Page Six, aunque en la verisón web, ambos actores aparecen como parte de este homenaje.

