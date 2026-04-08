3 animes cortos con menos de 20 episodios perfectos para ver mientras lavas los trastes

No siempre es necesario ver animes largos para disfrutar de grandes historias, pues existen animes con menos de 20 episodios que ofrecen tramas complejas y muy entretenidas. Toma en cuenta estas opciones para disfrutar mientras realizas tareas cotidianas como lavar los trastes.

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¿Poco tiempo? 3 animes cortos, rápidos y adictivos para maratonear en una tarde

Erased (12 episodios)

Este es un anime que mezcla misterio, drama y viajemisterio, drama y viajemisterio, drama y viajes en el tiempo, pues la historia sigue a un joven que regresa a su infancia para evitar una tragedia, lo que genera una narrativa intensa y llena de suspenso, la cual te mantendrá al borde en cada capítulo.

Death Parade (12 episodios)

Este es un anime de índole psicológica, el cual explora el destino de las personas tras fallecer. En cada episodio te presenta diversas situaciones que te invitan a la reflexión, logrando una experiencia profunda en tan pocos episodios.

FLCL (6 episodios)

Este es un clásico corto, el cual llega con una narrativa caótica y creativa y, sobre todo, con un estilo que mezcla ciencia ficción y comedia dentro de episodios dinámicos que puedes ver en un buen rato de lavar trastes.

Series breves pero memorables

Sin duda, existen algunos animes que demuestran que hay historias bien contadas que no requieren de cientos de episodios, logrando sobresalir por sus narrativas y ritmo ágil, logrando convertirse en opciones ideales para quienes buscan entretenimiento rápido y de calidad.