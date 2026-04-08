‘Malcolm el de en medio’ regresa: ¿Cómo y dónde ver GRATIS la serie?

¡'Malcolm el de en medio’ regresa a Azteca 7! La familia más problemática y querida de la televisión vuelve a nuestra programación a partir del próximo lunes, 13 de abril. No te pierdas ni un sólo episodio y disfruta de una de las mejores series completamente GRATIS en punto de las 6:00 p.m. (hora del centro de México).

Malcolm el de en medio regresa a Azteca 7. 😎🔥 No te pierdas las travesuras más divertidas, este lunes a las 6:00 p.m. 📺 pic.twitter.com/qFn9axKiS2 — Azteca 7 (@AztecaSiete) April 7, 2026

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¿Cuántas temporadas son de ‘Malcolm el de en medio’?

‘Malcolm el de en medio’ está conformada por 7 temporadas y un total de 151 episodios. La serie se estrenó en enero del 2000 y llegó a su fin en mayo de 2006. Debido a su gran impacto, la serie regresa con un revival: ‘Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta’, el cual nos mostrará a la familia Wilkerson en una nueva etapa de sus vidas.

Todo lo que debes saber sobre ‘Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta’

El revival de Malcolm llegará a Disney+ este viernes, 10 de abril. A diferencia de la serie original, este lanzamiento especial contará con un total de cuatro episodios. A lo largo de estos se seguirá el reencuentro de Malcolm (Frankie Muniz) con el resto de su familia, pues nuestro querido protagonista lleva años alejado de sus padres y hermanos. No obstante, Lois (Jane Kaczmarek) y Hal (Bryan Cranston) buscan verlo de nuevo con motivo a la celebración de su 40 aniversario de bodas.

¿A qué hora se estrena ‘Malcolm el de en medio: life 's still unfair’?

De momento, no hay una hora exacta de lanzamiento. Sin embargo, se espera que los episodios estén disponibles en la madrugada, alrededor de las 2:00 a.m. (hora del centro de México). ‘Malcolm el de en medio: life 's still unfair’ se sitúa 20 años después del icónico último episodio de la serie, titulado “Graduación”.

Reparto de ‘Malcolm el de en medio: la vida sigue siendo injusta’

El revival de ‘Malcolm el de en medio’ contará con todo el cast original, a excepción de Erik Per Sullivan (Dewey); además de nuevos rostros. Este es el reparto completo:

