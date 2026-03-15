Contenido Exclusico | Del diseño al activismo: El art toy mexicano que promueve la conservación del ajolote en La Mole 2026

El art toy ha encontrado en México una nueva forma de expresión que no solo mezcla diseño y cultura, sino también con conciencia ambiental. En este sentido, By México ha logrado posicionarse por más de una década dentro del mercado creativo que impulsa identidad nacional y conservación del Ajolote, animal endémico de la CDMX, como lo señala Claudia Delgado, representante de la firma en La Mole 2026.

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Dentro de La Mole 2026, uno de los proyectos que más llamó la atención de los visitantes es el art toy inspirado en el Ajolote, especie endémica y símbolo representativo de México a nivel internacional.

El ajolote como símbolo cultural y ecológico

By México nos presenta “Ajolote Misterioso”, el cual no solo pretende representar la riqueza cultural mexicana, sino también generar gran conciencia sobre la conservación de esta especie, la cual hoy en día enfrenta un alto riesgo de extensión. De acuerdo con Claudia, parte de la venta de estos art toys está destinada a apoyar iniciativas de conservación vinculadas con el Museo del Ajolote, ya que la firma tiene la intención de no solo contribuir a la protección del Ajolote, sino también de educar a las nuevas generaciones sobre esta especie.

Diseño mexicano con impacto internacional

Calidad con que comenta que las piezas creadas por By México no solo se distribuyen en tiendas especializadas, museos y centros culturales, lo que da muestra de cómo el art toy y el coleccionismo cada vez encuentran nuevas y mejores maneras de adentrarse dentro de la vida cotidiana de los mexicanos.

Además, By México es un producto nacional, creado y diseñado por artistas mexicanos que trabajan en el desarrollo de conceptos, estilos y narrativas visuales que conectan con coleccionistas y amantes del diseño.

Una sorpresa mundialista en camino

Claudia nos adelantó parte de las sorpresas vividas durante la edición 30 de La Mole,la edición 30 de La Mole, que By México prepara un nuevo proyecto que verá la luz en los próximos meses y que estará inspirado en un evento de alcance mundial, acto con el que la firma busca consolidarse no solo como piezas de art toy de colección, sino también como representantes del folclore nacional.