¡Por fin! Así fue la revelación de Imu, ese es su aspecto real y esto lo que se espera para One Piece 1180

Este jueves por fin salió el capítulo 1179 del manga de One Piece el cuál lleva por título “La Encarnación de Neurona Imu”, el cuál ha dejado a todos los fanáticos de esta historia en shock pues hemos sido testigos de un cambio que realmente no se veía venir y que podría tener un gran peso dentro de este arco.

A través de los años, la obra de Eiichiro Oda ha ganado bastante popularidad por todo el mundo, por lo que este capítulo 1179 había sido uno de los más esperados por millones de seguidores de One Piece y no ha decepcionado, pues el personaje de Imu podría cobrar mucha mayor relevancia en este punto de la historia.

¿Qué vimos en el capítulo 1179 de One Piece?

Este capítulo está centrado en la llegada de Imu a Elbaph, el mítico mundo de los gigantes, donde además de mostrar su poder, dejó ver su forma física, aspecto que llevamos esperando ver desde hace mucho tiempo.

Este capítulo nos mostró a Imu, quien tiene una piel bronceada y un cabello largo de color blanco, además de unos cuernos largos, alas y cola de demonio.

Como si esto no fuera suficiente, también logramos ver sus tatuajes y el ojo de su mano derecha y el cómo emana un haki del Conquistador colosal y sí, dejó ver su gran poder el cuál podría ser gracias a la Fruta del Diablo de un nivel superior, aunque también evidenció su debilidad, pues Imu escupió sangre y cayó de rodillas, dejando ver que se debilitaba fuera del Castillo de Pangea.

#ONEPIECE1179

Can we talk about the artstyle for this chapter? That is some crazy fire shit Oda draw here, one of the most deep one and this after 25 years +

You wont find any mangaka doing his work for 25 years and still capable to draw like this.



Incredible....🔥🔥 pic.twitter.com/VgaOatvwMk — WorstGenHQ (@WorstGenHQ) April 2, 2026

¿Qué pasará en One Piece 1180?

Antes de correr a buscar sobre este nuevo capítulo de One Piece, es importante que sepas que no estará disponible la próxima semana, pues habrá un descanso de una semana como se había especulado, dejando el suspenso muy en lo más alto.

La llegada de Imu a Elbaph no ha sido en vano, pues su enfrentamiento con Luffy estaría más cerca, sobre todo porque Imu sería uno de los 20 fundadores del Gobierno Mundial, lo que daría un nuevo giro a la historia.

