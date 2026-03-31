One Piece 1179: Spoilers del manga que podrían cambiar TODO en la historia

Esta semana se publicará el tan esperado capítulo de One Piece 1179, el cuál seguramente será uno de los más importantes de todo el manga, pues estamos llegando a un punto en el que cualquier cosa podría pasar y sí… Luffy y sus amigos podrían estar cada vez más cerca del verdadero final.

Fue hace unas semanas que se conmemoró que este manga llegó a los 600 millones de copias vendidas, donde incluso pudimos ver a su creador, Eiichiro Oda llevar al fondo del mar el secreto del One Piece, donde en palabras de este, se revelará el final una vez que el manga yegua su fin.

¿Qué podremos ver en el manga 1179 de One Piece?

De acuerdo con varias filtraciones y acorde a lo que vimos en el capítulo anterior, se espera que podamos ver la revelación de Imu, donde se confirmaría que es uno de los 20 fundadores del Gobierno Mundial.

A través de mucho tiempo su apariencia ha dado mucho de qué hablar y el verle por primera vez sería algo bastante esperado por lo seguidores de esta historia, donde su imagen es descrita como un ser de piel bronceada con cabello blanco, cuernos largos, alas y cola de demonio. Además podríamos ver sus tatuajes y el ojo de su mano derecha y el cómo emana un haki del Conquistador colosal.

Otro de los momentos más esperados es el de enfrentamiento en Elbaph, donde Imu llegará al Castillo August para enfrentar a Luffy y Loki, donde se espera un giro que lo cambie todo dentro de la historia.

¿Cuándo se estrena el capítulo 1179 de One Piece?

Este esperado capítulo que llevará por título “La Encarnación de Neroma Imu” se podrá leer en México el próximo domingo 05 de abril en punto de las 9:00 am (hora del centro), por lo que estamos a poco de poder leer este gran tomo que además tendrá una semana de descanso.

En redes diversos fans han especulado sobre este número de One Piece, el cuál se posiciona como uno de los capítulos más intensos y que podría dar un nuevo ángulo a esta historia de piratas.