Conciertos sinfónicos de Dragon Ball y Las Guerreras Mágicas en CDMX, Guadalajara y Monterrey: Fechas, boletos y todo lo que debes saber

Hay buenas noticias por parte del equipo de Anime Music Lab Conciertos: este año tendremos grandes conciertos épicos llenos de la música de nuestros animes favoritos. Así es, finalmente en CDMX tendremos el concierto de Las Guerreras Mágicas (Magic Knight Rayearth) el sábado 8 de agosto de 2026. Mientras que en Guadalajara y Monterrey llega el concierto sinfónico de Dragon Ball el 30 de agosto y el 5 de septiembre, respectivamente.

También te puede interesar: Es oficial: Las K-Pop Demon Hunters tendrán sets de LEGO y llegarán en 2026

¿Qué se sabe del concierto sinfónico de Las Guerreras Mágicas?

Con motivo del 30 aniversario del clásico del anime, Las Guerreras Mágicas llegan a la CDMX para un concierto único el sábado 8 de agosto de 2026 en el Pepsi Center CDMX. Una vez más, el evento organizado por Anime Music Lab cuenta con la participación de La Orquesta Sincrophonia bajo la dirección de Rodrigo Cadet. Como invitada especial, llegada directamente de Japón, se presentará Naomi Tamura, quien interpreta varios de los openings originales del anime.

¿Dónde y cuándo comprar los boletos para el concierto de Magic Knight Rayearth en el Pepsi Center CDMX?

Los boletos estarán disponibles en la boletera oficial del evento. La preventa se abre el 2 de marzo con un horario aún por confirmar. El precio de los boletos va de los $3,000 pesos mexicanos a los $1,400 pesos.

El boleto Cephiro VIP es el que tiene un precio de $3,000 pesos y, además de contar con un lugar privilegiado, podrás tomarte una foto y recibir un autógrafo de Naomi Tamura.

|Crédito: Anime Music Lab

¿Qué se sabe del concierto sinfónico de Dragon Ball en Monterrey y Guadalajara?

Finalmente, las plegarias de muchos fanáticos fueron escuchadas. El concierto de Dragon Ball sale de la CDMX y llega a Guadalajara y Monterrey. El evento es oficial gracias a Toei Animation y estará dirigido nuevamente por Rodrigo Cadet, solo que esta vez contará con la presencia de la OSA (Orquesta Solistas de América). Los invitados especiales serán Marisa de Lille, Luis de Lille, Luis Manuel Avila y Aaron Montalvo.

¿Dónde y cuándo comprar los boletos para el concierto de Dragon Ball en Guadalajara?

El concierto llega el 30 de agosto de 2026 al Auditorio Telmex y la preventa inicia el 16 de marzo a través de la boletera oficial del evento. Los precios van de los $1,500 pesos a los $350 pesos mexicanos.

|Crédito: Anime Music Lab

¿Dónde y cuándo comprar los boletos para el concierto de Dragon Ball en Monterrey?

Para el caso de Monterrey, el evento se llevará a cabo en el Escenario GNP Seguros el próximo 5 de septiembre de 2026. La preventa inicia el 16 de marzo en la boletera oficial del evento. Los precios de los boletos van de los $1,700 pesos a los $500 pesos mexicanos.

|Crédito: Anime Music Lab

¿Habrá merch oficial en cada uno de los eventos?

Durante la conferencia de prensa, Anime Music Lab confirmó que todos los eventos contarán con merch oficial diseñada para cada uno de los conciertos y recintos.