Marvel CONFIRMA desarrollo de “Marvel Zombies” T2: el universo oscuro continuará

La mañana de este 6 de abril 2026, fans de la aclamada serie Marvel Zombie, fueron sorprendidos al revelarse que Marvel Studios ha dado luz verde para desarrollar la segunda temporada de este proyecto. Recientemente el productor, Brad Winderbaum, señaló que para esta nueva entrega ya se está trabajando en la fase creativa, por lo que próximamente se podrán conocer las nuevas historias dentro de este universo.

Aunque esta noticia llega en un buen momento, no se revelaron más detalles sobre una posible fecha de estreno, sin embargo, se especula que estas nuevas imágenes podrían llegar a finales del 2026 o durante el 2027, ya que esto depende del trabajo y tiempos de producción.

Hasta el momento, Marvel Zombie se perfila como una de las apuestas más oscuras y esperadas del estudio en los próximos años, especialmente tras dejar a los seguidos con un intenso cliffhabger que exige una continuación.

¿De qué trata Marvel Zombies?

Marvel Zombies, es una serie animada que se desarrolla en una realidad alternativa del Universo de Marvel, donde un virus daña y transforma a varios superhéroes en unos peligroso zombies, lo que destaca en esta historia es que éstos zombies tiene poderes, a partir de que estos personajes se muestran infectados, comienza a desarrollarse la trama que ha llamado la atención del público,

Asimismo, esta historia empieza a ganar peso cuando se da a conocer la problemática por la que están atravesando los superhéroes, ya que, un grupo de sobrevivientes intenta frenar la propagación de la infección mientras se enfrenta a estos nuevos seres icónicos. Este proyecto surge como un spin-off del episodio “What if zombie? de What if?, donde se mezcla el terror y la acción.

Asimismo, este proyecto destaca por tener un tono oscuro y violento que muestra que hasta los héroes más poderosos representan una amenaza una vez que han sido “infectados”.

Ante el anuncio de una segunda temporada, se espera que en los nuevos capítulos estén marcados por regresos de varios sobrevivientes y la presentación de nuevos personajes que ganen peso dentro de la historia.