Demon Slayer: la escena eliminada que habría cambiado el destino de Nezuko

Demon Slayer es uno de los animes más exitosos de los últimos tiempos y no es para menos, pues sus personajes lograron cautivar al público, creando una especie de cercanía con ellos. En el caso de Nezuko, que es además sumamente querida por su personalidad, la trama pudo haber dado un cambio inesperado, todo por una “escena eliminada” que tenía el potencial para transformar la historia por completo.

Se trata de un fragmento del manga en el que Tanjiro queda gravemente herido tras enfrentarse a una familia de demonios, para después ser lastimado también por su hermana al tratar de calmarla.

Crunchy Roll La historia de Tanjiro y Nezuko en Demon Slayer oculta un oscuro enfrentamiento

Esto provocó que Nezuko perdiera el control por su sed de sangre. Ya que cabe recordar, sus instintos ocultos hacen que sienta ansias por consumirla, pero ella trata de silenciarlos para no sucumbir, e incluso por eso suele llevar un bambú en la boca.

Así hubiera cambiado el destino de Nezuko si mordía a Tanjiro

Aunque en el manga de Kimetsu no Yaiba sí se aborda en la confrontación entre Tanjiro y Nezuko, en la animación se muestra de una forma mucho menos impactante, lo que contribuye continuar con la narrativa de que entre ellos jamás se dañarían.

Es por esto que, en caso de que si se hubiera plasmado explícitamente que estuvo a punto de atacarlo, el destino de Nezuko pudo sufrir estragos irreparables en la audiencia. Lo anterior como consecuencia que gran parte de los fanáticos han desarrollado empatía con ella, ya que la consideran como “pura” por varios pasajes de su historia.

Adicionalmente, si se toma en cuenta que la relación con su hermano Tanjiro es especial, de haberlo lastimado en un arrebato la habría convertido automáticamente en un “ser oscuro”, rompiendo así con la empatía que ha creado. Mientras que si Nezuko era consumida por su naturaleza demoniaca, Demon Slayer perdería los tintes esperanzadores y hasta utópicos de sus protagonistas, que pese a su origen en la maldad, muestran sus luchas y adversidades.