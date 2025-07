¿Por qué el 22 de julio se celebra el Día Internacional de One Piece?

Pocas franquicias logran ser tan relevantes en la vida de las personas a nivel mundial, como para conseguirse un día en el calendario. One Piece obviamente es una de ellas.

One Piece: El 22 de julio es el día en que nació la leyenda

Fue en 2017 cuando oficialmente se reconoció el 22 de julio como el “Día Internacional de One Piece”. La fecha no fue elegida al azar, pues resulta que se trata del aniversario del lanzamiento del primer capítulo del manga, publicado en la revista Weekly Shonen Jump el 22 de julio de 1997. Un día como hoy, Eiichiro Oda presentó al mundo a Monkey D. Luffy, el joven pirata que cambiaría la historia del manga para siempre.

La enorme popularidad de One Piece llevó a que el gobierno metropolitano de Kumamoto, en Japón (ciudad natal de Oda), lo reconociera como una celebración cultural, y desde entonces se ha convertido en una tradición global para todos los fanáticos.

One Piece logró convertirse en un fenómeno que va más allá del anime

One Piece no es solo una historia de piratas: es un viaje emocional sobre la amistad, la libertad y la perseverancia. Cuenta con un manga de más de mil capítulos, una adaptación de anime legendaria y múltiples películas. No por nada se ha convertido en uno de los pilares de la cultura pop japonesa.

Luffy y sus nakamas ostentan varios récords impresionantes, entre los que destaca: ser el manga más vendido de la historia, superando los 500 millones de copias a nivel mundial.

¿Cómo celebran los fans el Día de One Piece?

Los fans de One Piece, celebran el 22 de julio de diferentes formas. Por lo general, puedes encontrar fans que usan cosplay, realizan maratones de episodios, suben sus fanarts a redes sociales, las cuales también se llenan de mensajes de agradecimiento a Oda. Además, Toei Animation y otras plataformas suelen lanzar contenido especial, anuncios o eventos conmemorativos.

Así que ya lo sabes, este 22 de julio no es una fecha cualquiera, pues es el día en que nació una aventura que lleva más de 25 años inspirando a millones.

¿Quién es tu personaje favorito de One Piece?