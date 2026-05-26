¿El mejor capítulo de One Piece? Esta fue la calificación en el episodio 1163 que emociona a fans con Robin y Saul

One Piece lo hizo una vez más y volvió a romper el internet y ahora lo hace con uno de los capítulos más conmovedores de toda su historia. Así es, nos referimos al episodio 1163 titulado “I Want You to Praise Me - The Reunion of Robin and Saul”, el cual sorprendió al debutar con una impresionante calificación inicial de 9.6/10 en IMDb. Con esos resultados, era de esperarse que se convirtiera plenamente en tendencia mundial entre los fans del anime y la franquicia.

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El esperado reencuentro de Robin y Saul

Los fans habían esperado durante mucho tiempo este momento y finalmente el nuevo capítulo de One Piece nos mostró el reencuentro entre Nico Robin y Jaguar D. Saul. Este se podría decir que es uno de los eventos más esperados por los seguidores de la obra de Eiichiro Oda. Y es que esta emocionante escena cerró una de las heridas más fuertes del Robin, marcada desde la tragedia de Ohara.

¿Es el mejor capítulo de One Piece?

En una obra tan extensa y exitosa, es difícil definir si este episodio es el mejor de todos. Lo que sí es cierto es que su puntuación de 9.6 lo coloca entre los episodios mejor valorados de toda la serie. Sin embargo, hay otros episodios que cuentan con notas incluso más altas que este, por ejemplo el 1136, que alcanzó el 9.9/10 en IMDb. Aun así, muchos fans consideran que el 1163 toca fibras sensibles que lo convierten en el más emotivo y uno de los mejores de toda la franquicia.

El arco de Elbaf sigue sorprendiendo

Este episodio forma parte del arco de Elbaf, la legendaria tierra de los gigantes dentro del universo de One Piece. El capítulo es clave porque no solo nos muestra uno de los momentos más emotivos, sino que también profundiza en la cultura de los gigantes, varios secretos históricos y nuevas conexiones importantes para el final.