Más de 8,000 episodios: Conoce el anime que supera a One Piece en duración

Para nadie es un secreto que el anime ha cobrado una fuerza nunca antes vista en todo el mundo. Esto ha permitido que este género de entretenimiento se posicione dentro del gusto colectivo de millones de personas, gracias a entregas como “Los siete pecados capitales”, “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba o “One Piece”, el cual, entre otros grandes aspectos, ha cobrado relevancia por su gran cantidad de episodios. No obstante, este no es el más largo de la historia, pues el récord Guinness le pertenece a Sazae-san, el cual se transmite desde 1969.

¿Cuál es el anime más largo del mundo?

De acuerdo con datos oficiales, el título del anime más largo lo tiene Sazae-san, un clásico de la televisión japonesa que comenzó a transmitirse en 1969 y que, hasta la fecha, sigue sumando episodios. Basado en el manga de Machiko Hasegawa, narra la vida cotidiana de una mujer de familia y su día a día, rompiendo con los estereotipos de la época.

¿Cuántos episodios tiene Sazae-san?

En la actualidad, Sazae-san cuenta con más de 8,100 episodios, lo que lo coloca como el anime más largo de la historia. Aunque sus capítulos son cortos, de alrededor de siete minutos cada uno, tiene una constancia increíble que lo mantiene como un fenómeno cultural en Japón.

Otros animes más largos que One Piece

Aunque Sazae-san se lleva el primer lugar, este no el único que supera las aventuras de la tripulación pirata, pues existen otros animes que también superan a One Piece en número de episodios:



Doraemon, con más de 3,300 segmentos animados.

Nintama Rantaro, que supera los 2,500 episodios.

Ojarumaru, con más de 2,100 capítulos.

Oyako Club, con 1,818 episodios.

Estos títulos confirman que, en el mundo del anime, la longevidad no es una rareza, sino una tradición.

