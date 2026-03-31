¿One Piece tendrá un NUEVO hiatus? Esto es lo que se sabe sobre la presunta pausa tras el manga 1179 que le ha dado la vuelta al mundo:

Hace unas horas comenzó a circular un video sobre el anuncio de que One Piece tendría un nuevo hiatus, mismo que comenzó a hacer ruido en los seguidores de este manga y anime que ha conquistado el mundo, pues en los últimos meses mucho se ha hablado sobre Eiichiro Oda, quien ha enfrentado varios problemas de salud recientemente que han mermado de cierto modo la continuidad de esta historia, la cuál que parecería acercarse a su final tras casi 30 años de ser publicado.

Este martes 31 de marzo comenzó a circular un video que señalaba que el manga de One Piece tendrá hiatus de tres meses, anunciando que volvería hasta el mes de julio tras es el estreno del manga #1179, dejando consternados a millones de fanáticos quienes hace poco vieron que el verdadero secreto del One Piece llegó al fondo del mar a petición de Eiichiro Oda.

BREAKING NEWS:



The One Piece manga will be going on a THREE MONTH HIATUS following Chapter 1179, resuming in July.



The official announcement also teases a special project to be released in the meantime: pic.twitter.com/TqoDkaxRBb — Artur - Library of Ohara (@newworldartur) March 31, 2026

¿One Piece tendrá un hiatus este 2026?

Para buenas noticias de todo mundo, este video que anunciaba una nueva pausa de tres meses, es totalmente falso, pues aunque nos separa el huso horario, en Japón ya es 1ro de abril, lo que quiere decir que es “El Día de las Bromas”, dejando todo esto en un solo susto…

De momento se espera que One Piece entre en momentos cruciales, pues hace unas semanas se conmemoró la venta de 600 millones de copias con un video que mostró al creador llevando el secreto de esta historia hasta el fondo del mar, además de que los formatos en los que llegará el anime también han cambiado.

Por otro lado, el live-action también ha dado mucho de qué hablar, por lo que podríamos estar llegando a un punto en el que se delimite el final de la historia de Luffy y sus amigos que le han dado la vuelta al mundo.

¿En qué capítulo del manga va One Piece?

El manga está estrenando el capítulo #1179, el cuál seguramente será crucial para el desarrollo de la historia, donde finalmente podremos ver la identidad de Ima-sama, quien también sería uno de los 20 fundadores del Gobierno Mundial.

