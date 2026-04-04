One Piece capítulo 1156 en Crunchyroll: ¿A qué hora se estrena el Arco de Elbaph?
One Piece regresa con el Arco de Elbaph. Aquí una breve guía para que disfrutes cómo de debe: fecha y hora de estreno en Crunchyroll, cuántos episodios son y trama.
¡One Piece está de vuelta! El querido anime regresa este domingo 5 de abril con el episodio 1156, que marca el inicio del Arco de Elbaph. Este primer capítulo estará disponible en punto de las 8:15 a.m. (hora del centro de México) en la plataforma de streaming Crunchyroll y aquí te compartimos una breve guía para que disfrutes cómo se debe: de qué trata, cuántos episodios son y fecha de estreno de cada uno de ellos.
¿A qué hora se estrena el episodio 1156 de One Piece en LATAM y Estados Unidos? Hora para verlo en Crunchyroll
El primer episodio del Arco de Elbaph correrá bajo el nombre de “¡El tan esperado Elbaph! ¡Un enorme festín de reunión!”. Dado que el capítulo se estrenará a las 11:15 pm del 5 de abril en Japón, aquí te compartimos los horarios de estreno en Latinoamérica y Estados Unidos:
- Estados Unidos: 7:15 am PT / 10:14 am ET
- México: 8:15 am
- Guatemala: 8:15 am
- Honduras: 8:15 am
- El Salvador: 8:15 am
- Nicaragua: 8:15 am
- Costa Rica: 8:15 am
- Colombia: 9:15 am
- Perú: 9:15 am
- Ecuador: 9:15 am
- Panamá: 9:15 am
- Venezuela: 10:15 am
- Bolivia: 10:15 am
- República Dominicana: 10:15 am
- Puerto Rico: 10:15 am
- Argentina: 11:15 am
- Brasil: 11:15 am
- Uruguay: 11:15 am
- Paraguay: 11:15 am
- Chile: 11:15 am
One Piece: ¿De qué trata el Arco de Elbaph?
Los nuevos episodios seguirán a Luffy y la tripulación de los Sombrero de Paja en su llegada a la isla de los Piratas Guerreros Gigantes: Elbaph, donde conocerán la cultura y fuerza de estos antiguos guerreros. Este arco es uno de los más esperados por los seguidores, ya que podría revelar información sobre El Siglo Vacío.
¿Cuántos episodios son y cuándo se estrenan?
El Arco de Elbaph estará compuesto de 26 episodios, divididos en dos bloques. Los primeros 13 saldrán entre abril y junio; mientras que los 13 restantes se publicarán entre octubre y diciembre. El primer episodio se estrenará este 5 de abril y el resto serán lanzados de manera semanal, cada domingo. Así queda el calendario:
- Capítulo 1156: 5 de abril
- Capítulo 1157: 12 de abril
- Capítulo 1158: 19 de abril
- Capítulo 1159: 26 de abril
- Capítulo 1160: 3 de mayo
- Capítulo 1161: 10 de mayo
- Capítulo 1162: 17 de mayo
- Capítulo 1163: 24 de mayo
- Capítulo 1164: 31 de mayo
- Capítulo 1165: 7 de junio
- Capítulo 1166: 14 de junio
- Capítulo 1167: 21 de junio
- Capítulo 1168: 28 de junio
- Capítulo 1169: 4 de octubre
- Capítulo 1170: 11 de octubre
- Capítulo 1171: 18 de octubre
- Capítulo 1172: 25 de octubre
- Capítulo 1173: 1 de noviembre
- Capítulo 1174: 8 de noviembre
- Capítulo 1175: 15 de noviembre
- Capítulo 1176: 22 de noviembre
- Capítulo 1177: 29 de noviembre
- Capítulo 1178: 6 de diciembre
- Capítulo 1179: 13 de diciembre
- Capítulo 1180: 20 de diciembre
- Capítulo 1181: 27 de diciembre