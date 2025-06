⁠Gaimon: todo lo que debes saber del personaje favorito de One Piece de Eiichiro Oda

Cuando piensas en una serie de televisión o una película, es común pensar que todas las personas se identifican con el protagonista, pero no siempre es así. Eiichiro Oda, creador de One Piece, al igual que varios fans, tiene como uno de sus favoritos a Gaimon.

¿Quién es el Gaimon, uno de los personajes favoritos de One Piece de Eiichiro Oda?

Sin duda, Gaimon es un personaje secundario pero inolvidable dentro del vasto universo de One Piece. Aparece por primera vez en el episodio 18 del anime (y el capítulo 22 del manga), cuando Luffy y su tripulación llegan a una curiosa isla misteriosa conocida como la Isla de los Animales Raros.

Su historia es muy peculiar, pues se trata de un náufrago con muy buen corazón. Gaimon quedó atrapado dentro de un cofre del tesoro hace más de 20 años, y su cuerpo se adaptó a tal punto que ahora le resulta difícil salir. Independientemente de la situación, Gaimon ha elegido quedarse en la isla para proteger a los animales raros que la habitan. ¿Simpático, extraño y tierno? Sin duda.

¿Por qué Gaimon es el favorito de Eiichiro Oda?

En varias entrevistas, el mangaka Eiichiro Oda ha declarado que Gaimon es uno de sus personajes favoritos por su historia, incluso ha señalado que es el tipo de historia que siempre quiso contar. Su tragicomedia absurda, su lealtad, y su espíritu optimista lo convierten en el tipo de personaje que resume el corazón de One Piece.

Oda tenía claro el mensaje que buscaba transmitir con este personaje. No tienes que ser fuerte para cumplir con tus sueños y metas.

Estas son algunas curiosidades de Gaimon de One Piece

1. Su historia fue autoconclusiva... pero tan buena que no se le olvidó

Este personaje es de aquellos que sin duda dejan una enseñanza y una marca en nuestra memoria. Aunque su arco duró solo un capítulo en el manga, para los fans se volvió inolvidable y algunos incluso esperaban verlo regresar en sagas más grandes.

2. Oda tenia planeado emparejarlo

Así es, Oda presentó a una posible pareja para Gaimon: Sarfunkel, una mujer que también quedó atrapada en un barril. Fue una historia corta, pero bastante adorable.

3. Su filosofía de vida es muy One Piece

Gaimon pudo haberse marchado con Luffy, pero eligió quedarse a cuidar a los animales del lugar. Esta elección muestra su profundo sentido humano.

4. No tiene poderes de Akuma no Mi

Gaimon no es fuerte, no tiene habilidades mágicas, y puede caminar con facilidad… pero eso no le impide ser un protector firme y centrado en su misión dentro de su pequeña isla.

Se desconoce si este personaje volverá algún día, pero, considerando que es uno de los favoritos de Eiichiro Oda.

