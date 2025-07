Comic-Con San Diego 2025: fechas, actividades y lo que no te puedes perder

La Comic-Con de San Diego 2025 está a la vuelta de la esquina y es bien sabido que año con año, este evento promete ser más memorable que las ediciones anteriores de la convención. Del 24 al 27 de julio, el Centro de Convenciones de San Diego volverá a ser el epicentro mundial del cómic, el cine, la televisión, el anime y los videojuegos. Es un evento tan grande y relevante, que muchas veces no tienes que asistir para vivir la experiencia.

Comic-Con San Diego 2025: fechas, sorpresas y todo lo que podemos esperar

La Comic-Con es una convención internacional que nació como un espacio para fanáticos del cómic, pero que con los años se ha transformado en uno de los eventos más importantes de la cultura geek y pop. Ya es costumbre que allí se presentan tráilers exclusivos, se anuncian proyectos secretos, y los estudios muestran sus apuestas más ambiciosas.

Algo que vale la pena remarcar es que en esta edición Marvel y DC no estarán presentes, y diferente a lo que uno podría pensar, eso no ha bajado la emoción de los fans. Este año hay varias cosas que llaman mucho la atención de los asistentes, pues veremos paneles de películas muy esperadas, invitados icónicos y una agenda que no decepcionará.

Lo imperdible de la Comic-Con 2025

Peter Dinklage y Elijah Wood participarán en el panel de “The Toxic Avenger”, uno de los filmes más esperados por los fans del cine de culto.

Si a penas te estás animando a asistir, tenemos una mala noticia, pues las entradas están agotadas. La buena es que si quieres asistir en 2026, ya puedes registrarte en la web oficial y prepárate para el registro en noviembre.