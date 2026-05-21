Fecha y hora exacta de los Anime Awards 2026 en México

Estamos a pocos días de poder disfrutar de una de las galas más esperadas del años, pues este fin de semana se estarán llevando a cabo la ceremonia de los Anime Awards, los premios anuales que premian a lo mejores de las series, películas, creadores, doblaje de voz y a la tecnología en producción de de animes.

En los últimos años estos premios han llegado de la mano de Crunchyroll, una de las plataformas de streaming con mayor catálogo de animes en el mundo, donde tras un año bastante intenso podremos conocer este sábado a los trabajos mejor calificados por la crítica especializada y los fans.

¿A qué hora son los Anime Awards 2026?

Es importante que consideres que los Anime Awards 2026 se estarán llevando a cabo en el Grand Prince Hotel Shin Takanawa de Tokio, en Japón, por lo que el uso horario podría ser un gran factor en cuanto a la sintonía de esta gala.

La transmisión comenzará en punto de las 5:00 pm con el preshow y a las 6:00 pm dará inicio la ceremonia principal con la premiación, por lo que tendremos qué madrugar (o trasnochar) para verlos en vivo pues serán en la madrugada de México.

Con un huso horario con 15 horas de diferencia, podrás ver en vivo el preshow de los Anime Awards en punto de las 2:00 am de este sábado y finalmente la premiación iniciará a las 3:00 am en el horario del centro de México.

¿Cuáles son los animes nominados de los Anime Awards 2026?

Si bien, cada categoría es de suma importancia por lo que significa para el anime, hay algunos que han despertado mucha emoción dentro de todos los fans como lo son la de Anime del año, donde se medirán:



DAN DA DAN

My Hero Academia

Gachiakuta

Takopi’s Original Sin

The Apothecary Daries

El verano en que Hikaru murió (The Summer Hikaru Died)

¿Dónde ver los Anime Awards 2026?

Si no te quieres perder ningún detalle de la transmisión que contará con artistas como The Weeknd, Danna y demás figuras, puedes seguirla a través de la plataforma de Crunchyroll y sus canales oficiales como en Twitch, YouTube y TikTok.