Así puedes ver TODAS las películas nominadas a los Anime Awards 2026: Demon Slayer, Chainsaw Man y más…

¡Una edición más de los Crunchyroll Anime Awards ha llegado! Este fin de semana, se llevarán a cabo los premios que reconocen a lo mejor de la animación japonesa. Sin duda, una de las categorías más relevantes es la de Película del Año, donde destacan cintas como “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito” y “Chainsaw Man: La Película - El Arco de Reze”. Aquí te compartimos cuáles son TODAS las películas nominadas este 2026 y dónde las puedes ver.

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Anime Awards 2026: ¿Cuáles son y dónde ver TODAS las películas nominadas?

Estas son todas las cintas nominadas a Película del Año en los Anime Awards 2026 y dónde las puedes ver:

100 Metros

¿Dónde ver? Streaming

La película sigue la rivalidad y el autodescubrimiento de dos corredores: Togashi y Komiya. A lo largo de la cinta, el prodigioso Togashi entrena a Komiya, sin saber que está creando a uno de sus más grandes rivales para el futuro.

Chainsaw Man: La Película - El Arco de Reze

¿Dónde ver? Crunchyroll

Esta cinta ofrece un romance explosivo entre Denji y Reze, quienes se conocen en una cafetería. No obstante, con el paso del tiempo, Denji descubre que Reze es una híbrida demonio bomba, cuya misión es robar su corazón.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito

¿Dónde ver? Crunchyroll

Este largometraje se centra en el inicio de la última batalla contra Muzan Kibutsuji, el principal antagonista de la saga en la que Tanjiro Kamado se une al Cuerpo de Cazadores de Demonios tras ver morir a su familia a manos de ellos.

Mononoke II: Las cenizas de la ira

¿Dónde ver? Streaming

Esta cinta sigue al misterioso vendedor de medicinas de vuelta al castillo imperial, donde se enfrenta a una nueva crisis, resultado de los celos y la lucha de poder entre las concubinas. Estos hechos ocurren un mes después de lo sucedido en Mononoke: El fantasma bajo la lluvia.

Scarlet

¿Dónde ver? Prime Video

La película sigue la historia de Scarlet, una princesa medieval que fracasa en la venganza de su padre y ahora se encuentra en un purgatorio que conecta con distintas épocas. Esta obra está inspirada en la tragedia de William Shakespeare: Hamlet.

La rosa de Versailles

¿Dónde ver? Streaming

El largometraje narra la historia de Oscar François de Jarjayes, una mujer que fue criada como hombre para servir como capitana de la Guardia Real. A lo largo de la cinta, la joven queda envuelta entre la lealtad a la reina María Antonieta y la Revolución Francesa.

¿Cuándo y dónde ver los Anime Awards 2026?

Los Anime Awards 2026 se llevarán a cabo este 23 de mayo desde Tokio, Japón. La gala podrá seguirse a través del sitio web oficial de Crunchyroll, así como los canales de Youtube y Twitch de la plataforma. Debido a la diferencia horaria entre México y Japón, la ceremonia dará inicio en punto de las 3:00 a.m. (hora del centro de MX).