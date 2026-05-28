Hoy en Prime Video: Uno de los animes más aclamados de los últimos años y que cuenta ya con tres temporadas en streaming

Si te gusta el anime y quieres ver algo nuevo, no pierdas la oportunidad de ver Jujutsu Kaisen, una serie que se ha consolidado como uno de los animes más exitosos de los últimos años y que actualmente ya está disponible en Prime Video con sus 3 temporadas completamente disponibles. La serie se basa en el manga de Gege Akutami y este mezcla de manera majestuosa mucha acción sobrenatural, peleas impresionantes y personajes que rápidamente se volvieron favoritos del fandom mundial.

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¿De qué trata Jujutsu Kaisen?

Este anime tiene mucho que ofrecer. El protagonista es Yuji Itadori, un estudiante aparentemente normal que termina involucrado en el mundo de las maldiciones después de comerse un poderoso objeto maldito. A partir de ahí, las cosas empiezan a cambiar para él, llevándolo a un mundo donde los combates sobrenaturales, el horror y las emociones fuertes son cosa de todos los días.

¿Por qué Jujutsu Kaisen se volvió tan popular?

Hay varios elementos destacables de este anime; para comenzar, podemos hablar de su extraordinaria y llamativa animación, la cual corre a cargo de MAPPA, uno de los estudios más reconocidos de Japón. Otro elemento que captura la atención de los fans son las extraordinarias peleas que se llevan a cabo dentro de este universo. Por si fuera poco, los personajes son extremadamente carismáticos, especialmente Satoru Gojo, quien terminó convirtiéndose en uno de los favoritos del público y todo un ícono de la cultura pop.

Prime Video ya tiene las 3 temporadas

La serie cuenta con un total de 3 temporadas y en Prime Video tienes todos los capítulos. Muchos fans consideran que la segunda temporada es una de las mejores dentro del género shōnen. En cuanto a la tercera temporada, llegó adaptando uno de los arcos más esperados del manga, “Culling Game”, el cual en definitiva es uno de los más intensos y violentos de todos dentro de la historia.

No hay duda, si te gustan las historias intensas, esto es lo que tanto estabas buscando. Lo mejor de todo es que no importa si eres un fan veterano del anime o si apenas estás comenzando a ver anime, pues esta serie y sus personajes, sus peleas, su animación y el caos emocional te atraparán capítulo tras capítulo.