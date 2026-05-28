Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba extiende su reestreno en cines de México hasta esta fecha

Hoy es un gran día para ser fan de Demon Slayer, pues acaban de revelar que la película de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: Castillo Infinito volverá a los cines de México por segunda semana consecutiva, gracias al enorme interés de los fans por experimentar la película en formato SCREENX. La noticia fue confirmada por Crunchyroll, que reveló que las funciones especiales estarán disponibles del 28 de mayo al 2 de junio de 2026 en salas seleccionadas de cines participantes, ofreciendo nuevamente la experiencia inmersiva de 270 grados que ha sorprendido a fans de todo el mundo.

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¿Qué tiene de especial el formato SCREENX?

Uno de los grandes atractivos de este reestreno es que la cinta se proyectará en formato SCREENX. Si tienes oportunidad, vale mucho la pena disfrutar de este formato, ya que, a diferencia de una sala tradicional, la imagen no solo aparece en la pantalla frontal, sino también en las paredes laterales del cine, creando una experiencia envolvente de hasta 270 grados. En la película de Castillo Infinito, hace que los fans puedan disfrutar al máximo las batallas y efectos visuales de cada una de las escenas de acción.

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¿Dónde comprar boletos para Demon Slayer?

No te preocupes, si no te quieres perder esta oportunidad, hay varias formas de conseguir tus boletos. Ya sea con la aplicación oficial del cine participante, su página oficial o en alguna de sus taquillas físicas. Eso sí, debes tomar en cuenta que el interés por asistir al reestreno es alto; incluso muchos fans han comenzado a reportar que las funciones están casi agotadas, especialmente las que se llevan a cabo en fin de semana.

¿En qué cines estará disponible Demon Slayer?

Desafortunadamente, no todos los cines tienen disponible el reestreno en su cartelera, por lo que debes prestar mucha atención antes de comprar tu boleto.