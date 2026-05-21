Jungkook sorprende a ARMY al revelar el anime que está viendo durante su gira

Jungkook de BTS volvió a emocionar a sus seguidores luego de que compartiera desde sus historias de Instagram que se encuentra viendo 86 Eighty-Six, mientras se encuentra de gira. Esta noticia rápidamente llamó la atención no solo de la comunidad ARMY, sino también de todos los fanáticos del anime.

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Jungkook acaba de romper de nueva cuenta la internet y ahora en especial con los fans del anime, pues ahora los fans de BTS y del anime podrán conectar por medio de 86 - Eighty Six. El momento que conquistó a las redes llegó junto al mensaje “Ah… recién ahora me doy cuenta de esto 🥺”, escribió, y quienes ya vieron la serie entendieron inmediatamente el momento emocional al que se refería. 💔

¿De qué trata 86 - Eighty Six?

Asato Asato es el autor de la obra de ciencia ficción, que narra la historia de un drama bélico que sigue las aventuras de un grupo de jóvenes marginados por su propio gobierno, mientras una oficial de élite intenta romper el sistema y poder salvarlos a su manera.

¿Cómo se relacionan el K-pop y el anime?

Para los fans del K-pop y el anime, la relación que mantienen va más allá de sus países de origen, pues en los últimos años, el mundo entero ha vivido un gran crecimiento de esas industrias de entretenimiento, contando con relaciones no solo por el gusto de los fans, sino también por formar colaboraciones en personajes animados, openings o hasta tributos.