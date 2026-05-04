¡Histórico! Latino pública manga en Japón: Conoce “Go Fun no Ace” y su increíble historia

En las últimas horas un latino se ha ganado las palmas de todos los fanático del manga y el anime, tras darse a conocer el joven mangaka de origen uruguayo ha logrado la serialización de su manga "Go Fun no Ace" (también conocido como Five Minutes Ace o El As de 5 Minutos) dentro de la industria japonesa.

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Guillermo Vitale: ¿Quién es el autor y su trayectoria?

Guillermo Vitale, es un mangaka que firma bajo el nombre de Gin, quien a sus 25 de años cumplió el sueño de publicar en Japón su manga “Go Fun no Ace”. La historia de Gin, está marcada por la perseverancia y la persistencia.

De acuerdo con lo que se ha revelado, Guillermo viajó a Japón para presentar su trabajo a editores y tras varios rechazos Su talento finalmente captó la atención de tres editoriales diferentes, logrando quedarse con Manga Zegra, con quien conquistó al público, logrando llegar al puesto uno dentro de la editorial.

¿De que trata "Go Fun no Ace"?

Es importante señalar que "El As de 5 Minutos" es una obra perteneciente al género spokon, el cual cuenta la historia de Yuma, quien a pesar de lo que se podría pensar no busca conseguir la titularidad sino que permanecer en el banquillo y entrar a la cancha solo para jugar cinco minutos decisivos, convirtiéndose en un arma estratégica para su equipo.

¿Qué es el genero spokon?

Dentro de la industria del anime el spokon es una fusión entre las palabras en inglés "sport" y "konjou", lo que se podría traducir al japonés en en valor deportivo. Este subgénero del manga y del anime se enfoca en competencias atléticas que buscan promover la superación personal, el trabajo en equipo, la pasión y la perseverancia frente a la adversidad.