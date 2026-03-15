Contenido exclusivo | Arte, tradición y comunidad: “Me lleva la Huesuda” y su impactante exposición de calaveras en La Mole 2026

“Me lleva la Huesuda” es un proyecto artístico nacido en Puebla con más de 12 años de trayectoria, con el objetivo claro de crear espacios donde los artistas pudieran mostrar su arte y que a su vez permitiera conectar con el público de manera directa, como lo señala Raimundo Maldonado García, encargado de promoción y difusión del proyecto.

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Raimundo no comenta que la iniciativa surgió cuando su hermano Israel detectó la falta de espacios para que artistas emergentes exhibieran su obra, para hoy ser un espacio que hoy reúne a creadores consolidados, artistas jóvenes y público en general, y el cual se ha hecho presente durante los 30 años de La Mole.

Calaveras gigantes en exposición

Con el paso de los años, el proyecto ha crecido de manera significativa, pues Raimundo comenta que han contado con ediciones en las que se han presentado más de 100 calaveras en gran formato, intervenidas por artistas plásticos que transforman cada pieza en un lienzo lleno de identidad mexicana. Para esta edición de La Mole, la iniciativa nacional llega con una exposición única de gran parte de la colección de calaveras gigantes.

La calavera como símbolo del Día de Muertos

De acuerdo con Raimundo, la esencia de “Me lleva la Huesuda” se inspira en la tradición del Día de Muertos, una de las celebraciones culturales más representativas de México, pues advierte que el proyecto busca fusionar el arte contemporáneo con el simbolismo de la calavera, creando piezas que reflejan el folclore, la memoria familiar y el sentido de comunidad que caracteriza esta festividad.

Arte que une generaciones y comunidades

Raymundo nos comenta que uno de los aspectos más importantes del proyecto es su enfoque comunitario, pues en muchas ocasiones, familias completas participan en la creación de piezas, lo que convierte al arte en una experiencia compartida entre padres, hijos y artistas.

Para Raimundo, no solo el gran formato o el art toy ya forman parte de la vida cotidiana de las personas, sino también dentro del auge del coleccionismo y las nuevas firmas de expresión.