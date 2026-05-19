Nico Robin y Jaguar D. Saul se REENCUENTRAN en el episodio 1163 de One Piece: ¿Cuándo se estrena y qué podemos esperar del nuevo capítulo?

Casi 30 años después de su inicio, One Piece sigue rompiendo la internet, y ahora lo hace con el recuentro de Nico Robin y Jaguar D. Saul, quienes fueron separados desde la tragedia de Ohara hace más de 22 años. Para los fans de la novena temporada, este reencuentro representa mucho más que un simple encuentro. Pues Robin, después de mucho tiempo, volverá a conectar con parte de su pasado y con uno de los pocos vínculos que sobrevivieron después de la terrible destrucción de su hogar.

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¿Qué representa Jaguar D. Saul para Nico Robin?

Recordemos que dentro de la historia de One Piece,One Piece, Jaguar D. Saul es más que una figura paternal para Nico Robin, sino que representa a su salvador y símbolo de su esperanza. Tras los hechos ocurridos en la destrucción de Ohara, Saul fue la única persona que se compadeció de Robin y que le otorgó la frase que marcó su vida: “Nadie nace en este mundo para estar completamente solo”.

El sacrificio de Saul le otorga a Robin un recuerdo emocional que le ayudó a mantenerse con vida durante más de 20 años tras su huida y posterior persecución.

¿Qué pasará en el capítulo 1163 de One Piece?

Fue mediante una ilustración que se declara el reencuentro oficial entre Jaguar D. Saul y Nico Robin, por lo que se espera que en el capítulo 1163 del anime titulado: (Quiero que me felicites - La reunión de Robin y Saul), Nico Robin se pueda reunir con el gigante, en un encuentro emotivo en el que vuelven a verse tras 22 años separados por la tragedia.

¿Cuándo se estrena el remake de One Piece?

Se espera que el remake de One Piece, The One Piece, proyecto de Wit Studio bajo el nombre de The One Piece, llegue para febrero del 2027. Este proyecto pretende reducir el tiempo que requiere el anime para disfrutarlo, retirando escenas no esenciales para la historia y mejorando la animación.