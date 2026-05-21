No es Demon Slayer: el anime con más nominaciones a los Crunchyroll Awards 2026

Nadie lo esperaba, pero así es: Dan Da Dan acaba de lograr algo que pocos esperaban, convertirse en el anime con más nominaciones en los Crunchyroll Anime Awards 2026. Esto deja claro que esta serie ha logrado colocarse por encima de varios pesos pesados del anime moderno, incluyendo producciones como Demon Slayer, que han logrado convertirse en las favoritas de la crítica y los fans.

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La segunda temporada del anime inspirado en el manga de Yukinobu Tatsu arrasó en varias categorías técnicas, musicales y de personajes. Esto solo confirma por qué es uno de los fenómenos más importantes del año, por lo que, si no la has visto y eres fan de la animación japonesa, esta es una que debe estar hasta arriba de tu lista de pendientes.

Dan Da Dan domina las categorías principales

La serie se convirtió en una de las más nominadas en los Crunchyroll Anime Awards 2026 al entrar en las siguientes categorías:



Anime del Año

Mejor Animación

Mejor Dirección

Mejor Diseño de Personajes

Mejor Opening

Mejor Ending

Mejor Banda Sonora

Cabe resaltar que, para muchos, Dan Da Dan destaca en el apartado visual, lo que lo convierte en un contendiente fuerte en la premiación. Las secuencias sobrenaturales y los combates terminaron siendo de los comentarios en redes sociales más fuertes del anime. Además de estos, sus personajes principales también entraron en una categoría que reconoce el enorme carisma de la serie y cada uno de sus personajes.

¿Por qué Dan Da Dan conectó tanto con el público?

Si no has visto la serie, puede que no sepas a qué se debe el enorme éxito de la serie. Esta mezcla, terror paranormal, aliens, romance adolescente, acción y comedia absurda, de una forma tan caótica que resulta increíblemente entretenida.