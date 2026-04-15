⁠One Piece 1180: Spoilers y lo que se espera de esta número del manga

El manga de One Piece poco a poco ha vuelto a retomar una trama bastante intensa y no es para menos pues actualmente nos encontramos en una fase bastante avanzada de la Saga de Egghead, donde en el capítulo 1179 por fin pudimos ver la forma real de Imu.

Si algo ha hecho muy bien Eiichiro Oda a lo largo de los años es mantener a sus lectores bastante entretenidos y es que todo parece indicar que para el manga #1180 la intensidad seguirá subiendo e incluso se ha hablado sobre el tono que podría tomar esta historia en estos momentos tan tensos gracias a Imu.

¿Qué pasará en One Piece 1180?

En el manga pasado de One Piece por fin pudimos ver a Imu llegando a Elbaf y aunque se le logró ver malherido e incluso debilitado, su poder no se ha puesto en duda para esta parte de la historia pues de acuerdo con algunas presuntas filtraciones, se espera el enfrentamiento de Imu contra varios piratas.

Hay quienes señalan que podría enfrentarse al grupo de Zoro, e incluso se ha hablado sobre que le cortaría algunos dedos a Gerd para liberar a Sommers, dejando ver la intención y determinación por detener a los Piratas de Sombrero de Paja.

Tras esto, se habla de que Zoro se enfrenta a Imu, quien fácilmente lo vencería y posteriormente reviviría a Sommers y Killingham. También Sanji habría intentado detener a Imu aunque no lo habría conseguido, para que finalmente este miembro de los 20 fundadores del Gobierno Mundial se enfrentaría de manera intensa al mismo Loki, el príncipe de los gigantes.

¿Cuándo se estrena el nuevo número del manga de One Piece 1180?

Este nuevo número de One Piece se podrá leer en México el próximo domingo 19 de abril en punto de las 9:00 am (hora del centro de México), por lo que estamos a poco de poder leer este gran tomo.