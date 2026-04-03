One Piece, Dr. STONE, Re:ZERO y más: Estos son los ESTRENOS que llegan a Crunchyroll en el mes de abril de 2026

El mes de abril en la flor de la primavera seremos testigos de algunos de los estrenos más esperados del anime en cuanto a streaming nos referimos, pues Crunchyroll lanzará varios de los títulos más esperados de la temporada y sí, de todo el 2026, por lo que te contaremos todo lo que debes de saber.

Abril está siendo considerado por muchos como el mes más ambicioso de la plataforma y no es para menos, pues aunque hemos visto grandes estrenos, lo que nos espera para este mes son algunos de los regresos más importantes, con arcos emocionantes y estrenos que nos dará mucho de qué hablar en este 2026.

¿Qué estrenos tendrá Crunchyroll en abril de 2026?

Dorohedoro: Tras años por fin el 01 de abril pudimos ver el estreno de la segunda temporada de las aventuras de Caimán.

Tras años por fin el 01 de abril pudimos ver el estreno de la segunda temporada de las aventuras de Caimán. Classroom of the Elite: El 01 de abril también llegaron 4 episodios de la cuarta temporada, perfectos para estos días de vacaciones.

El 01 de abril también llegaron 4 episodios de la cuarta temporada, perfectos para estos días de vacaciones. Dr. STONE SCIENCE FUTURE: El 02 de abril llegó la parte 3, con lo que la conclusión de la saga de la Isla del Tesoro y el inicio del Viaje Hacia las Américas.

El 02 de abril llegó la parte 3, con lo que la conclusión de la saga de la Isla del Tesoro y el inicio del Viaje Hacia las Américas. That Time I Got Reincarnated as a Smile: Este viernes se estrena la tercera temporada donde veremos a Rimuru tempest con con nuevas aventuras.

Este viernes se estrena la tercera temporada donde veremos a Rimuru tempest con con nuevas aventuras. One Piece: El domingo 05 de abril dará por iniciado el nuevo formato del anime con el Arco de Elbaph, donde entremos a la tierra de los gigantes.

El domingo 05 de abril dará por iniciado el nuevo formato del anime con el Arco de Elbaph, donde entremos a la tierra de los gigantes. Re:ZERO - Starting Life in Another World: El miércoles 08 de abril podremos ver el inicio de la cuarta temporada donde el Arco de la Pérdida pondrá a prueba a Subaru.

El miércoles 08 de abril podremos ver el inicio de la cuarta temporada donde el Arco de la Pérdida pondrá a prueba a Subaru. Welcome to Demon School! Iruma-kun: También tendremos el regreso de Iruma Suzuki al mundo de los demonios en esta cuarta temporada.

¿Qué animes llegan a Crunchyroll este mes de abril de 2026?

Como si el regreso de muchos de nuestros animes favoritos no fuera suficiente, también llegarán algunos nuevos, tales como:

