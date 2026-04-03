One Piece, Dr. STONE, Re:ZERO y más: Estos son los ESTRENOS que llegan a Crunchyroll en el mes de abril de 2026
¿Listo para un maratón? Estos son TODOS los animes que llegarán a Crunchyroll este mes de abril:
El mes de abril en la flor de la primavera seremos testigos de algunos de los estrenos más esperados del anime en cuanto a streaming nos referimos, pues Crunchyroll lanzará varios de los títulos más esperados de la temporada y sí, de todo el 2026, por lo que te contaremos todo lo que debes de saber.
Abril está siendo considerado por muchos como el mes más ambicioso de la plataforma y no es para menos, pues aunque hemos visto grandes estrenos, lo que nos espera para este mes son algunos de los regresos más importantes, con arcos emocionantes y estrenos que nos dará mucho de qué hablar en este 2026.
¿Qué estrenos tendrá Crunchyroll en abril de 2026?
- Dorohedoro: Tras años por fin el 01 de abril pudimos ver el estreno de la segunda temporada de las aventuras de Caimán.
- Classroom of the Elite: El 01 de abril también llegaron 4 episodios de la cuarta temporada, perfectos para estos días de vacaciones.
- Dr. STONE SCIENCE FUTURE: El 02 de abril llegó la parte 3, con lo que la conclusión de la saga de la Isla del Tesoro y el inicio del Viaje Hacia las Américas.
- That Time I Got Reincarnated as a Smile: Este viernes se estrena la tercera temporada donde veremos a Rimuru tempest con con nuevas aventuras.
- One Piece: El domingo 05 de abril dará por iniciado el nuevo formato del anime con el Arco de Elbaph, donde entremos a la tierra de los gigantes.
- Re:ZERO - Starting Life in Another World: El miércoles 08 de abril podremos ver el inicio de la cuarta temporada donde el Arco de la Pérdida pondrá a prueba a Subaru.
- Welcome to Demon School! Iruma-kun: También tendremos el regreso de Iruma Suzuki al mundo de los demonios en esta cuarta temporada.
¿Qué animes llegan a Crunchyroll este mes de abril de 2026?
Como si el regreso de muchos de nuestros animes favoritos no fuera suficiente, también llegarán algunos nuevos, tales como:
- Snowball Earth - 03 de abril
- Deamons of the Shadow Realm (Yomi no Tsugai) - 04 de abril
- Witch Hat Atelier - 06 de abril
- Go For It, Nakamura-kun!! - Por anunciar
- Daemons of the Shadow Realm - Por anunciar