Se retrasa el estreno de la película de Avatar: La leyenda de Aang

Si eres fan del maestro aire Aang y estabas esperando con ansias la fecha de estreno de la nueva película de Paramount Pictures The Legend of Aang: The Last Airbender, tenemos malas noticias, ya que la productora anunció recientemente que el filme animado retrasara su fecha de estreno hasta finales del 2026. El filme llegará el 9 de octubre de 2026, retrasándose 4 meses de la fecha original que se tenía preparada.

Sin embargo, Paramount Pictures sabe que los fans no pueden esperar más sin un poco de información, por lo que revelaron el logo del cartel oficial de la película, creando así grandes expectativas entre los fans.

THE LEGEND OF AANG: THE LAST AIRBENDER – only in theatres October 9, 2026. pic.twitter.com/2Zh9quUHty — Paramount Pictures (@ParamountPics) May 16, 2025

¿De qué trata The Legend of Aang: The Last Airbender?

The Legend of Aang: The Last Airbender es la primera película de tres que buscan expandir el universo de Avatar, donde nos presentara a un Aang en su faceta adulta adentrándonos en una historia años después de la serie original, aunque aún no se comparten detalles extensos de la película se espera que sea un enfoque más maduro al que tenemos del joven maestro aire.

Elenco de The Legend of Aang: The Last Airbender

Lo que se sabe es que parte del elenco del doblaje original permanecerá en estas películas, entre ellos: Dave Bautista, Steven Yeun y Eric Nam encabezarán el reparto de voces de la película. Lauren Montgomery será la directora y William Mata será el codirector.