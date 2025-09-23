¿Qué sigue después de Castillo Infinito? Esto podríamos ver en las siguientes entregas de Demon Slayer

El éxito de Demon Slayer: Castillo Infinito ha obligado a Hollywood a replantearse el potencial de la animación japonesa para atraer grandes audiencias a los cines, pues recaudó 104.73 millones de dólares tras nueve días desde su estreno en cines de Estados Unidos. Además, el manga ‘tiene con qué’ para llenar las salas una y otra vez.

Demon Slayer no termina con el estreno de Castillo Infinito este año, sino que el arco final del manga de Koyoharu Gotoug será adaptado entres películas dirigidas por Haruo Sotozaki, con animación del estudio Ufotable.

Akira Matsushima repite como director jefe de animación y diseñador de personajes, mientras la música queda a cargo de Yuki Kajiura y Go Shiina, responsables de la atmósfera épica de la saga. La trama enfrenta a Tanjiro, Nezuko y los Pilares contra Muzan Kibutsuji en la batalla definitiva. Cada cinta abarcará una parte del extenso arco narrativo, cargado de giros dramáticos, revelaciones y combates que marcarán el destino de los cazadores de demonios.

¿A qué plataforma de streaming llegará Demon Slayer: Castillo Infinito?

Aunque aún no hay confirmación oficial, todo apunta a que Crunchyroll será la plataforma que reciba Castillo Infinito, tal y como ha ocurrido con los arcos anteriores. Sin embargo, algo es seguro: esta no estará disponible mientras se mantenga en exhibición en las salas de cines, por lo que probablemente debemos esperar algunos meses después de su estreno en salas.

Si te quieres adentrar a Damo Slayer, tienes que seguir el siguiente orden:

