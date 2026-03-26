Ranma 1/2 sorprende con tráiler: Ryoga desata su técnica más poderosa en la nueva temporada

Este jueves 26 de marzo de 2026, MAPPA reveló el primer tráiler de la temporada 3 del remake de Ranma 1/2 y mostró que finalmente veremos a Ryoga Hibiki utilizando su poderosa técnica Bakusai Tenketsu. El adelanto se liberó previo a AnimeJapan 2026 y confirma que los nuevos episodios se estrenarán en octubre de 2026, adaptando uno de los arcos más importantes del manga original. Este avance solo logró emocionar aún más a los fans que ya esperan con ansias el estreno.

También te puede interesar: ¡Nintendo arma su propio multiverso! Fox McCloud se une a la nueva película de Super Mario

Mira aquí el nuevo tráiler de la temporada 3 de Ranma 1/2

Ryoga se roba el tráiler con su técnica más icónica

Uno de los momentos más impactantes y relevantes del tráiler es, sin duda, la aparición de Ryoga utilizando el Bakusai Tenketsu, una técnica que le permite destruir prácticamente cualquier objeto. Además, nos da un vistazo al enfrentamiento que tendrá contra Ranma. Otro detalle que vale la pena resaltar es que esta temporada tendrá una animación más pulida y dinámica acompañada de un tono más intenso en la narrativa.

Qué arco adaptará la temporada 3

Esta nueva temporada se centrará en el arco conocido como “El punto de quiebre”, uno de los más recordados por los fans. Corresponde a los capítulos 51 al 55 del manga y ya lo habíamos visto en el anime original de 1989. Si eres fan del olvidadizo pero poderoso personaje, este arco marca un importante desarrollo de personaje para Ryoga.

Cuándo se estrena la temporada 3 de Ranma 1/2

Aún no se ha confirmado la fecha exacta, pero se sabe que la tercera temporada llegará en octubre de 2026. Se espera que próximamente se revelen más detalles durante el AnimeJapan 2026, incluyendo posiblemente un tráiler más completo. Todo indica que la temporada 3 será uno de los estrenos más esperados del anime en 2026.

¿Te emociona este estreno?