¡Ya hay tráiler oficial! Sakamoto Days revela su fecha de estreno y promete ser el próximo gran fenómeno del live action

El live action de Sakamoto Days ya es una realidad y los fans del anime y el manga no podrían estar más emocionados. La producción reveló un nuevo tráiler que muestra por primera vez a Ren Meguro como Tarō Sakamoto y el parecido es impresionante. Junto a este también se confirmó que la película llegará a los cines de Japón el 29 de abril de 2026. La parte triste es que aún no se sabe si tendrá estreno internacional en salas o si llegará directamente a plataformas de streaming. Sea como sea, el adelanto deja claro algo: que esta adaptación apunta a convertirse en uno de los eventos cinematográficos del año para los fans del anime.

Si no has visto el tráiler, te lo dejamos a continuación:

Sakamoto Days lanza tráiler y confirma su fecha de estreno: esto es lo que debes saber

La noticia llega después de meses de expectativa, especialmente desde que se confirmó que Meguro (uno de los rostros más populares del grupo Snow Man) sería el encargado de dar vida al legendario asesino retirado que ahora intenta llevar una vida completamente normal como dueño de una tienda… aunque su pasado no siempre se lo permita.

¿De qué trata Sakamoto Days?

Si no conoces la historia, es un anime altamente recomendado. Está basada en la obra de Yuuto Suzuki y sigue la historia de Tarō Sakamoto, un exasesino a sueldo considerado el mejor de su época. Su vida cambia por completo cuando se enamora y decide abandonar el mundo criminal para vivir en paz una nueva vida junto a su pareja. Sin embargo, no será tan fácil como decirlo, pues sus viejos enemigos no están dispuestos a dejarlo retirarse tan fácilmente.

Con la regla autoimpuesta de “no matar”, Sakamoto deberá usar toda su creatividad y su talento para sobrevivir a una serie de enemigos que buscan eliminarlo. Su única misión es proteger a su familia y mantener la calma en su apacible ciudad.

¿Puede ser el nuevo gran live action japonés?

Todo apunta a que sí, “El Live-Action”. El tráiler muestra una combinación de humor, coreografías contundentes y un Sakamoto carismático, muy similar al animado. Si mantiene el tono del manga y evita los errores comunes del género, Sakamoto Days podría convertirse en la próxima gran adaptación japonesa, justo en un momento en que los fans buscan proyectos fieles, dinámicos y sobre todo con mucha alma.

¿Qué opinas del tráiler?

