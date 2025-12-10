Fallece Jeff Garcia, actor que dio voz a un IMPORTANTE personaje de Jimmy Neutron

El mundo de la animación está de luto tras darse a conocer el deceso de Jeff Garcia, reconocido por dar vida a Sheen Estevez en Jimmy Neutron.

Jeff Garcia perdió la vida a los 50 años luego de ser hospitalizado la noche de este 9 de diciembre, según medios el actor habría presentado varias batallas de salud, incluyendo un aneurisma cerebral, derrame cerebral y neumonía.

A través de redes sociales el hijo de Garcia dio a conocer esta lamentable noticia donde expresó que el talento que poseía era verdaderamente único en su especie.

Jeff comenzó su carrera en la comedia stand-up a principios de los años 90 en clubes de California, pero fue en el 2001cuando alcanzó la fama al convertirse la voz original, en inglés, de Sheen Estevez, el inseparable amigo de Jimmy Neutron y fan #1 de “UltraLord” en la película Jimmy Neutron: El niño Genio, continuó con su personaje en la serie Las Aventuras de Jimmy Neutron: El niño Genio, así como en su derivado Planet Sheen.

Gracias a su interpretación de Sheen se convirtió en un referente de la infancia de muchas personas alrededor del mundo.

Otras voces que hicieron de Jeff Garcia un ícono de la animación

Aunque Sheen fue su papel icónico, Jeff Garcia tuvo una carrera diversa en doblaje y comedia, algunos de sus trabajos más destacados fueron: Pip: un ratón en la película animada Barnyard (2006), y repitió el papel en la serie derivada Back at the Barnyard (2007–2011).

A principios de los 2000, prestó su voz a Rinaldo, un pingüino que apareció en la película animada Happy Feet (2006) y su secuela Happy Feet Two (2011), otras de las animaciones que destacan por su participación fue en la saga animada Rio (2011) y Rio 2 (2014), por darle voz a personajes como un contrabandista y un murciélago.

Jeff también participó en varias series animadas con papeles menores, en comedias de televisión y proyectos de actuación.