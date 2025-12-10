Esta película fue el proyecto de su vida, gastó MILLONES de dólares en realizarla y ahora debe vender sus pertenencias para recuperarse económicamente

Francis Ford Coppola se ha caracterizado por entregar películas de muy alta calidad, no es para nada desconocido que su nombre y apellido represente a lo más grande de la élite cinematográfica de Hollywood. Sin embargo el último proyecto en el que participó y financió lo llevó a la quiebra. Sí, estamos hablando de Megalópolis, una película que dura poco más de 2 horas y la cual era el sueño de su vida poder realizar.

Megalópolis, protagonizada por Adam Driver, costó alrededor de 120 millones de dólares, los cuales el mismo Coppola habría invertido directamente desde su bolsillo. Esta película habría llegado a la mente del director desde alrededor de 1970, y se convirtió en su proyecto de vida, razón clara por la que decidió financiarla.

¿De dónde sacó el dinero? Después de AÑOS trabajando para diversos estudios de cine el director decidió vender una propiedad vinícola en el 2021, y con este dinero en mano dio rienda suelta a la película con la que habría soñado por tanto tiempo.

De acuerdo a lo que declaró Coppola a Film Comment, el guion de Megalópolis comenzó a trabajarlo poco después del rodaje de "Apocalypse Now", y cada ciertos años le daba una revisión y hacía correcciones sobre el mismo para una vez satisfecho comenzar el rodaje de la película en el 2022.

¿Cuánto dinero recaudó Megalópolis en taquilla?

Megalópolis fue declarada un fracaso total a nivel taquilla, recaudando únicamente 14.4 millones de dólares a nivel MUNDIAL, dejando a Francis Ford Coppola prácticamente en la quiebra, perdiendo poco más del 80% del dinero que financió para su propio proyecto.

Sin embargo este no ha sido el único fracaso en taquilla que ha tenido Coppola, "Golpe al Corazón" también resultó ser una pérdida de dinero, esta contó con un presupuesto de alrededor de 26 millones de dólares, y terminó recaudando únicamente 636 mil 796 dólares.

¿Qué puso a la venta Francis Ford Coppola tras el fracaso de Megalópolis?

Debido al dinero que perdió Francis Ford Coppola tuvo que iniciar la venta de alguno de sus bienes materiales, entre ellos la isla privada que tenía en Belice, esta la vendió en 1.8 millones de dólares a inicios de noviembre. Este espacio lo utilizaba Coppola para ir a vacacionar de vez en cuando.

Después de esto el cineasta puso en subasta varios de sus relojes de lujo, entre ellos uno que llamó la atención muy recientemente pues logró irse por la cantidad de nada más y nada menos que 10.8 millones de dólares.