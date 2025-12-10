Hay tiro: Avengers ¡Doomsday vs. Supergirl! Ambos tráilers llegan el mismo día y los fans enloquecen

Luego de que se revelara el primer póster de la prima de Superman, el mundo geek supo que vivirá un auténtico choque de titanes este jueves 11 de diciembre: Marvel y DC lanzarán el primer tráiler de Avengers Doomsday y el tráiler completo de Supergirl… sí, el mismo día. Dos de los estrenos más esperados del género llegarán al mismo tiempo y pinta para ser un momento único.

Hace unos días James Gunn ya había regalado a los fans un pequeño adelanto de la película: un teaser de apenas 10 segundos donde vemos a Milly Alcock como Kara Zor-El sentada en una parada de autobús mientras una nave desciende frente a ella. Ese tono melancólico, casi íntimo, confirma a los fans que esta versión de Supergirl será muy distinta a cualquier adaptación previa y que James Gunn está a punto de entregarnos otra obra maestra de superhéroes.

Por si fuera poco, el día de hoy Gunn lanzó un nuevo póster oficial, confirmando que la película dirigida por Craig Gillespie llegará a cines el 26 de junio de 2026.

El tráiler completo debutará este jueves, junto a varias escenas inéditas que prometen elevar el hype al máximo.

Avengers Doomsday: el evento que podría redefinir la Saga del Multiverso

Del lado de Marvel, Avengers Doomsday apunta a ser el gran evento cinematográfico que los fans llevan años esperando. El título por sí solo ya ha encendido las alarmas porque es evidente que Doomsday es sinónimo de caos, destrucción y eventos que cambian universos enteros.

Hace unos días Marvel reveló que su primer tráiler se estrenaría en cines junto a la proyección de Avatar: Ceniza y fuego. Sin embargo, no hay que emocionarse, pues ha crecido el rumor de que no será subido a plataformas digitales ese mismo día.

Por el momento solo queda esperar a ver si mañana tendremos un día épico para el mundo geek.

