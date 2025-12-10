¿Vin Diesel en realidad se llama Mark? Los VERDADEROS nombres de las celebridades que NO conocías

¿Cómo que Vin Diesel no se llama Vin Diesel? Pues no, y no te preocupes, varios desconocen que este no es el nombre real del actor. El protagonista de Rápidos y Furiosos nació bajo el nombre de Mark Sinclair Vincent, un nombre con mucho menos estilo que el nombre que todos conocemos. Su nombre artístico surgió cuando trabajaba como cadenero en un club nocturno: “Vin” por Vincent y “Diesel” porque sus amigos decían que tenía “energía ilimitada”. Misterio resuelto.

Pero Diesel no es el primero ni el único famoso cuyo nombre real te va a sorprender. Muchos artistas transformaron por completo su identidad para construir su imagen pública, ajustarse a la industria o simplemente porque su nombre de pila nunca les gustó.

¿Vin Diesel realmente se llama Mark? Sí… y no eres el único que se sorprende

A continuación te contamos los casos más sorprendentes (y mejor guardados) del mundo del espectáculo:

Cardi B

La rapera se llama realmente Belcalis Marlenis Almánzar, un nombre bastante largo y complicado. Su apodo viene de Bacardi, por su hermana “Hennessy”. Sí, tiene que ver con la bebida.

Bruno Mars

Su nombre de nacimiento es Peter Gene Hernandez. Adoptó “Bruno” por un luchador que admiraba y “Mars” porque quería un nombre descominal que lo hiciera sonar fuera de este mundo.

Natalie Portman

La actriz nació como Neta-Lee Hershlag. “Portman” es el apellido de soltera de su abuela, y lo adoptó desde sus primeros trabajos para proteger su privacidad.

Lana Del Rey

Antes de ser la reina del sad girl aesthetic, las personas la conocían bajo el nombre de Elizabeth Woolridge Grant. Su nombre artístico nació de su obsesión por una vibra “nostálgica hollywoodense”.

Jamie Foxx

Su nombre real es Eric Marlon Bishop. Lo cambió porque en los clubes de comedia daban preferencia a las mujeres, así que eligió un nombre más “neutral”. Inteligencia nivel dios.

Lady Gaga

Nació como Stefani Joanne Angelina Germanotta. “Gaga” fue un apodo que surgió cuando un productor le dijo que su voz le recordaba al tema Radio Ga Ga de Queen.

¿Por qué tantas celebridades cambian su nombre?

Existen varias razones por las cuales las celebridades acuden a este recurso. La mayoría lo hace por marketing, memorabilidad, proyección internacional o simplemente porque necesitaban un nombre que les ayudara a construir su personaje público. Sorprende mucho que este sea un recurso frecuente entre las estrellas de Hollywood y aun así, a sabiendas de eso, los fans frecuentemente se sorprendan al conocer la verdad.

¿Tu artista favorito apareció en esta lista?

También te puede interesar: Tragedia en Nueva York: Muere Wenne Alton Davis, actriz de The Marvelous Mrs. Maisel