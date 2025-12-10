Estuvo a punto de dejar la actuación y ahora Rolling Stone lo ha anunciado como uno de los mejores actores del 2025 además de que está nominado a los Globos de Oro 2026

La prestigiosa revista Rolling Stone ha hecho su lista de las mejores actuaciones del año en el cine. En esta lista figuran actores y actrices de carreras sumamente reconocidas e importantes. Sin embargo, destaca un actor que estuvo a punto de abandonar los sets de filmación para siempre y que hoy en día está nominado a un Globo de Oro 2026: Jacob Elordi.

¿Por qué estuvo a punto de abandonar la actuación Jacob Elordi?

Jacob ha mencionado que en algún momento de su vida actoral pensó en dejarlo todo. Esto es común en carreras que tienen un gran peso o muchos reflectores sobre ellas, pues la presión aumenta cada vez más y sienten que deben cumplir con muchas expectativas de las personas.

Por mucho tiempo el público lo juzgó y pensó que él únicamente encajaba para hacer papeles del típico chico guapo y popular. Esa etiqueta la obtuvo por su papel en el Stand de Los Besos. Sin embargo, cuando Euphoria llegó a su vida demostró que era capaz de darle vida a personajes más fuertes que abordaban temas profundos y muy crudos. Esta etapa en su vida lo puso en la mira de directores como Guillermo del Toro , director mexicano que lo eligió para darle vida a Frankenstein en su película, por la cuál hoy tiene su primera nominación a un Globo de Oro en la categoría “mejor actor de reparto”.

¿Quiénes son los mejores actores de 2025 según Rolling Stone?

En esta lista figuran los siguientes actores: Michael B. Jordan por Sinners, Jessie Buckley por Hamnet, Sean Penn y Teyana Taylor por Una batalla tras otra, Jennifer Lawrence por Die, My Love, Daniel Day-Lewis por Anemone, Michael Fassbender y Cate Blanchett por Black Bag, Joel Edgerton por Train Dreams, Amy Madigan por La hora de la desaparición, Jacob Elordi por Frankenstein, Lee Byung-hun por No Other Choice, Margaret Qualley por Honey Don’t!, Keanu Reeves por Good Fortune y finalmente Liev Schreiber y Vincent D’Onofrio por Caught Stealing.

Todas estas actuaciones han sido reconocidas por su talento con nominaciones a premios internacionalmente importantes y se espera que el siguiente año sus nombres sean titulares de noticias que anuncien ganadores.