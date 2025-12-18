¿Quién es Shathra? El poderoso villano de Spider-Man: Brand New Day que podría interpretar Sadie Sink

Marvel ha mantenido el papel que interpretará Sadie Sink en Spider-Man: Brand New Day como un perfecto misterio. Sin embargo, hace unos días las cosas parecen haberse salido un poco de control, pues supuestamente se filtró el tráiler de la esperada película del Hombre Araña. Fue ahí cuando las teorías comenzaron a circular en redes sociales; millones de usuarios intentaban leer cada una de las pistas y descifrar quién sería interpretado por la actriz de Stranger Things.

Después de mucho analizar, muchos coincidieron en que se trata de Shathra, una de las antagonistas más inusuales y místicas del universo de Spider-Man. Se trata de una entidad originaria del Plano Astral, conocida como la “Avispa-Araña”, una especie de deidad-depredadora que representa al depredador natural del Tótem Araña, lo que la convierte en un enemigo formidable para Spider-Man y otros héroes con conexión arácnida.

¿Quién es Shathra en los cómics de Marvel?

A diferencia de villanos tradicionales de Marvel, Shathra no busca poder ni destrucción por el simple placer de generar caos: su motivación se basa en una antigua rivalidad cósmica. En su origen, intentó diseñar una estructura universal llamada el “Gran Nido”, pero al ser superada por la creación de su hermana (el “Gran Web”), quedó consumida por la envidia y se transformó en esta criatura hambrienta y depredadora.

¿Qué habilidades y rasgos la hacen peligrosa?

Aunque no lo creas, Shathra es mucho más que una simple villana:



Fuerza, velocidad y reflejos sobrehumanos , incluso superiores a los de Spider-Man en combate físico directo.

, incluso superiores a los de Spider-Man en combate físico directo. Vuelo y habilidades insectoides, con alas y veneno paralizante que la ayudan a dominar a sus presas.

paralizante que la ayudan a dominar a sus presas. Capacidad de asumir forma humana, algo que usa para manipular a sus oponentes antes de revelar su verdadera identidad.

En los cómics se la ha visto enfrentarse directamente a Peter Parker y otros héroes del multiverso. Siempre se le ve usando su astucia y engaños para desestabilizar emocionalmente a sus enemigos.

¿Por qué es relevante para Spider-Man: Brand New Day?

Como ya mencionamos, no es un hecho que este vaya a ser el personaje de Sadie Sink, pues todo es mera especulación de los fans. Esta conclusión surge debido a la forma en que amenaza directamente a Peter Parker / Spider-Man y reconoce su identidad secreta. Aunque Marvel no ha confirmado nada oficialmente, los indicios en el avance dan pie a teorías sobre una villana con motivos más oscuros y complejos que el típico enemigo arácnido.

