Si amas BTS, estos 5 animes de música los tienes que ver sí o sí (y no es solo por la trama)

La fiebre por la llegada de BTS a México para su gira internacional de conciertos el próximo 9, 10 y 11 de mayo del 2026 dentro del Estadio GNP, ya está que arde y si lo tullo es el K-pop, el maga y el anime, ahora te contamos sobre 5 animes imperdibles que debes ver si eres amante de la música y de BTS.

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No es sorpresa que en los últimos años, el k-pop junto al anime, han comenzado a liderar el gusto de consumo de las nuevas generaciones, por ello ahora te presentamos la sinergia que existen dentro de estos 5 animes que muestran el poder de la animación y la música.

BECK: Mongolian Chop Squa

Esta es una historia lanzada en 2004, la cual también cuenta con una película en live-action. Dentro del anime se narra la vida de Yukio "Koyuki" Tanaka y su camino dentro del mundo del Rock, retratado las problemáticas que existen dentro de la industria musical y enfocados en crear una esencia con cada canción.

Nana

Este es uno de los animes más aclamados de los últimos tiempos, en donde el romance y el drama se hacen protagonistas. El anime narra la historia de dos jóvenes que comparten nombre, pero no personalidad, dando muestra de como la amistad es fundamental para enfrentar la complejidad de la vida adulta.

Sound! Euphonium

Esta animación narra la evolución de Kumiko Oumae, una joven estudiante que se une a la banda de música de su escuela, la cual es la base de su superación y su crecimiento personal, tras enfrentarse a los conflictos que la juventud trae consigo.

Nodame Cantabile

Esta obra aclamada, se basa en el manga de Tomoko Ninomiya. Esta comedia romántica, mezcla la historias de Shinichi Chiaki, un perfeccionista director de orquesta y Megumi Noda una excéntrica y talentosa pianista.

¡K-On!

Este anime de género slice of life y comedia, es la obra de Kyoto Animation, la cual narra la historia de un grupo de chicas de secundaria que buscan salvar su club de música ligera, en donde ponen en alto valores como la amistad, la cordialidad, la unidad y los postres.

En las últimas horas, se reveló que la agrupación surcoreana BTS, ya se encuentra dentro de territorio mexicano y solo faltan algunos días para vivir una de las series de conciertos más esperadas del año. Mientras tanto puedes disfrutar de grandes historias de animación japonesa que marcan una dupla imperdible entre el anime y la música.