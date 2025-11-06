Convierte tu foto al estilo ‘Las Guerreras K Pop': te decimos el prompt correcto para generar una imagen con IA

‘Las Guerreras K Pop’ ( K-Pop Demon Hunters , en inglés) no han dejado de emocionar a los fans con sus versiones en karaoke y proyecciones en cines. Ahora, con la confirmación de que habrá una secuela, la emoción está más viva que nunca. Por eso, para celebrar a la banda HUNTR/X, te compartimos una forma de transformar tus fotos al estilo del arte de esta animación.

Para realizar esta tarea en una herramienta de Inteligencia Artificial (IA) es importante conocer el prompt correcto, así como las indicaciones que deben proporcionarse a estas plataformas.

Cómo convertir tu foto en arte al estilo de ‘Las Guerreras K Pop’

Lo primero que debes hacer es usar una IA capaz de generar imágenes. Algunas opciones son:

ChatGPT

Gemini

Grok de X

Una vez que tengas abierta tu aplicación favorita, selecciona la opción “crear” o “generar imagen”. Luego, sube una foto de la película K-Pop Demon Hunters que te guste, junto con una tuya o de tus amigos que desees combinar. Entre más elaborado esté tu outfit, mucho mejor.

(ESPECIAL) La idea es que subas una foto tuya y otra de una escena de la película ‘Las Guerreras K Pop’.

Después, escribe el siguiente prompt en el chat de la IA y envíalo para que procese la información. En unos minutos, obtendrás los resultados.

Este fue el primer resultado de la imagen al estilo ‘Las Guerreras K-Pop’ con IA.

Este es e segundo resultado de una imagen al estilo ‘Las Guerreras K Pop’ con IA.

Luego, pegarás el siguiente prompt en el chat de la IA con tus modificaciones, y lo enviarás para que procese la información. Después de unos minutos, te arrojará resultados.



“Una ilustración digital al estilo K-pop Demon Hunters, inspirada en el universo visual de animaciones como Arcane o League of Legends. La escena muestra a la chica de la primera imagen (de cabello rizado y auriculares grandes) transformada en una cazadora K-pop futurista, combinando su esencia urbana con un toque de fantasía y poder. Está junto al grupo de chicas de la segunda imagen, todas formando un equipo unido y dinámico de cazadoras de demonios. Llevan atuendos de moda futurista coreana con toques de armadura ligera, detalles metálicos, cadenas, cinturones, y luces de neón en colores vibrantes: morado, azul eléctrico, fucsia y negro. La protagonista conserva su cabello ____aquí agregas tus características y atuendo_____________. Sostiene una katana o pistola de energía rosa neón. El fondo es una ciudad futurista nocturna con neones brillando entre edificios altos, reflejos en el asfalto y sombras demoníacas difuminadas. La composición es cinematográfica, llena de energía y movimiento, como la portada de un cómic de acción K-pop. Estilo visual: mezcla de anime coreano y realismo estilizado, colores saturados, iluminación de neón, texturas metálicas y reflejos, atmósfera intensa y mágica”.

¿Cuándo sale ‘Las Guerreras K-Pop 2’?

Luego de una larga espera, los fans de ‘Las Guerreras K-Pop’ están felices por el anuncio de Netflix al confirmar que las cazadoras de demonios tendrán una segunda película; sin embargo, hay malas noticias: esta producción se estrenará hasta 2029.

Según informó Variety, una fuente dijo que los creadores de ‘K-Pop Demon Hunters’ tendrán varias secuelas y proyectos diferentes de esta franquicia.