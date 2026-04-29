Top 5 de Animes confirmados para 2027: Lista de estrenos que puedes ver en Crunchyroll

El anime se ha consolidado como una de las más importantes dentro de la industria del entretenimiento en todo el mundo y los fans saben que este género, seguirá creciendo, pues ahora llega el top 5 de animes confirmados que llegaran a streaming este próximo 2027.

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Top 5 de anime que podrás ver este próximo 2027 en streaming

A pesar de que el año 2026 aún está en sus primeros meses, las emociones por los próximos lanzamientos ya comienzan a sentirse, pues no solo se trata de estrenos, sino que el 2027 llega con cierres esperados y revelaciones impactantes que podrás disfrutar en plataformas de streaming como Crunchyroll, quien se ha consolidado por su extenso catálogo.

Kagurabachi

Este manga escrito e ilustrado por Takeru Hokazono, comenzó su historia en 2023 dentro de la revista Shueisha Shūkan Shōnen Jump, pero será en abril del 2027abril del 2027 que podremos ver el anime en todo esplendor de la mano del estudio Cygames Pictures,.

Dan Da Dan Tercera temporada

A pesar de que no se ha dado una fecha confirmada, se confirmó de manera oficial durante la Jump Festa 2026, la tercera temporada de Dan Da Dan para el siguiente año 2027. Esta nueva entrega llega con el arco de los Globalistas Espaciales y se espera que la calidad del anime se mantenga como hasta ahora.

One Punch Man Tercera temporada Parte 2

Tras finalizar la primera parte de la tercera temporada de One Punch Man se confirmó la llegada de la parte 2 para el siguiente año. Los fans han comenzado a especular sobre su próximo lanzamiento debido a la creciente espera por avances oficiales.

Frieren: Beyond Journey's End

Este anime que ha ganado gran popularidad es uno de los más esperados pues se espera que llegue para octubre del 2027. Esta temporada llega de la mano de Studio Madhouse, quien adaptará el "Arco de la Tierra Dorada" (Golden Land arc).

Mashle Temporada 3

Magic and Muscles, se confirmó oficialmente y a pesar de que no se ha confirmado la fecha oficial los fans especulan sobre la adaptación del Arco Examen Final de Visionario Divino / Tri-Magic-Athalon, el cual se enfoca en el enfrentamiento de Mash contra los miembros de Magia Lupus de la residencia Lang para proteger a sus amigos.

Sin duda el próximo 2027 traerá consigo algunos de los proyectos más fuertes de la industria del Anime, provocando una fuerte espera dentro de la comunidad fan del género. A pesar de que aún faltan varios meses para disfrutar de los estrenos, hoy en día existe un gran catálogo de opciones para comenzar a adentrarse en este universo.