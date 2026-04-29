Muere trágicamente Seth Rogen a los 44 años de edad, esto le sucedió

En el nuevo episodio de "The Boys", estrenado este 29 de abril, la versión ficticia de Seth Rogen fue asesinada de manera trágica por posiblemente oponerse a las nuevas leyes de "Homelander". La escena también representó una reunión con Christopher Mintz-Plasse, quien actuó junto a Rogen hace casi 20 años en "Supercool".

En redes sociales el nombre de Seth Rogen se volvió viral con la noticia de que su personaje había muerto, lo cual ha despertado una confusión sobre el estado actual del actor. El intérprete de 44 años se encuentra bien en la vida real, pero murió canónicamente en la serie.

Así fue la muerte de Seth Rogen en "The Boys"

Como sabes, Seth Rogen es un productor ejecutivo de "The Boys" y ha estado involucrado con la serie desde su estreno en Prime Video; de hecho, ha tenido al menos 3 cameos interpretándose a sí mismo (o, al menos, a una versión ficticia de sí mismo).

En el capítulo 5 de la temporada 5, vemos a Seth Rogen platicando con otros actores: Christopher Mintz-Plasse, Kumail Nanjiani y Will Forte, también interpretándose a sí mismos. Cabe mencionar que Mintz-Plasse trabajó con Rogen en "Supercool", donde encarnó a "McLovin" y se convirtió en uno de los personajes más queridos de la cinta adolescente.

Los actores aparecen platicando sobre las nuevas leyes de "Homelander" y sobre cómo algunas celebridades han sido arrestadas por oponerse a él; mencionan nombres como Meryl Streep, Macauley Culkin, Benedict Cumberbatch y Joaquin Phoenix.

Finalmente, los 3 actores terminan siendo asesinados brutalmente por "Soldier Boy", quien los usa como escudo contra "Mister Marathon".

Cuándo termina la temporada 5 de "The Boys"

La quinta temporada de la serie comenzó a emitir sus episodios el 8 de abril y terminará el 20 de mayo. Está previsto que se componga de 8 capítulos. Se ha confirmado, además, que esta será la última temporada de la serie de Prime Video.