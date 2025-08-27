La esperada temporada 3 de One Punch-Man ya tiene fecha y opening oficial

Muchos pensaron que este día nunca llegaría. Después de años de espera, los fans de One Punch-Man por fin lloran de alegría ante la noticia que tanto esperaban: la temporada 3 se estrenará en octubre de 2025 en una conocida plataforma de streaming de anime. Pero eso no es todo, pues también se reveló quién estará detrás del opening de esta nueva etapa del anime.

La temporada 3 de One Punch-Man ya tiene fecha y opening confirmado

El estreno de una nueva temporada de anime es complejo, pues los fans no solo esperan con ansias ver a sus personajes favoritos una vez más, sino que también quieren un opening glorioso.

El legendario grupo JAM Project vuelve para ponerle música a la introducción de Saitama y compañía, esta vez acompañado por la fuerza y el poder que transmite el popular grupo BABYMETAL quienes estarán como artistas invitados.

La canción llevará por título “Get No Satisfied!”, un tema que, según los intérpretes, busca transmitir el espíritu callejero, desenfadado y poderoso de la obra en esta nueva temporada. Muchos fans están emocionados por esta noticia, ya que estos grupos son la promesa de algo grandioso que está por venir.

El arco de la Asociación de Monstruos

La tercera temporada adaptará el Arco de la Asociación de Monstruos, considerado uno de los más trepidantes y violentos del manga. Los héroes de clase S se enfrentarán a amenazas cada vez más poderosas, a la par que Saitama continúa demostrando por qué es el héroe más fuerte de todos… aunque quizá esta vez encuentre más dificultades de las habituales, lo cual podría ser un giro interesante.

Entre los villanos más esperados estará Orochi, quien tendrá un papel clave en el desarrollo de los nuevos episodios.

Sin duda, a los fans les espera una temporada poderosa, llena de combates violentos a la par de cómicos, dignos del personaje. ¿Qué esperas para esta temporada?

