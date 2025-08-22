Dandadan revela nuevo visual promocional para su próximo arco argumental

El anime Dandadan (DAN DA DAN) continúa emocionando a sus seguidores con cada detalle de la serie. En estos momentos se encuentran esperando el estreno del episodio 8 de la segunda temporada y para celebrarlo han decidido revelar un nuevo visual promocional junto con un emocionante tráiler.

Dandadan revela visual y tráiler de su próximo arco

La gran sorpresa que se incluyó dentro de dicho tráiler fue la presentación de Kinta Sakata. Así es, un nuevo personaje, el cual, por cierto, será interpretado por Daichi Fujiwara, que se unirá a la historia en este nuevo arco.

Crédito: Science SARU

La segunda temporada de Dandadan se estrenó el pasado 3 de julio de 2025, y actualmente está en transmisión legal para Latinoamérica a través de dos populares plataformas de streaming donde, por cierto, la puedes disfrutar con el doblaje en japonés o español latino.

El anime está basado en el exitoso manga de Yukinobu Tatsu, y debutó originalmente el 4 de octubre de 2024 con una primera temporada formada por 12 episodios.

Sinopsis oficial de Dandadan

Si aún no comienzas a ver este anime, es una serie altamente recomendada y aquí te contamos un poco de lo que podrás ver:

Momo Ayase, una popular estudiante de instituto, se cruza con Ken Takakura, su compañero de clase retraído y obsesionado con los ovnis. Mientras Ken cree firmemente en los extraterrestres, Momo defiende lo contrario, lo que da inicio a una curiosa rivalidad.

Ambos intentan demostrar que el otro está equivocado, pero terminan envueltos en una serie de encuentros paranormales y batallas sobrenaturales que ponen a prueba sus creencias, forjando entre ellos una inesperada amistad y un vínculo que va mucho más allá de la supervivencia.

¿Qué es lo que más te gusta de esta serie?

También te puede interesar: Ya hay ganador en taquilla: Superman de James Gunn vs. El Hombre de Acero de Zack Snyder