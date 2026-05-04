Top 6 de películas de anime imperdibles que todo fan debe ver al menos una vez y que no son de Studio Ghibli

Dentro de la animación japonesa existen grandes títulos que han marcado un antes y un después dentro de esta industria, logrando consolidarse no solo como exponentes del género a nivel internacional, sino también como títulos imperdibles, tanto para quienes quieren saber más sobre el género o para aquellos fanáticos que buscan una opción más para ver, fuera de los grandes clásicos de Studio Ghibli.

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Para quienes comenzaron a conocer la industria de la animación japonesa, sin lugar a duda, títulos como “El Viaje de Chihiro” o “ El castillo Vagabundo” son representativos del género, ambos pertenecientes a Studio Ghibli. No obstante ahora, te contamos sobre 5 películas de animación Japonés que debes ver sí o sí, para conocer más sobre la industria cinematográfica del anime.

Look Back

Esta película dirigida por Kiyotaka Oshiyama, está inspirada en el manga one-shot de Tatsuki Fujimoto. El filme está cargado de una gran profundidad emocional y estilo visual, que ayudan a narrara la el encuentro de dos niñas que a pesar de sus personalidades completamente opuestas, termina enlazando sus caminos gracias a su amor por el dibujo. amor por el dibujo.

Interstella 5555

The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem o Interstella 5555, es una película de animación que vio la luz en 2003, la cual se presenta como el complemento visual del álbum: Discovery lanzado en 2001, de la mano del dúo francés Daft Punk. La narrativa se vive de manera visual al recorrer las 14 canciones del disco.

Tokyo Godfathers

El director Satoshi Kon, fue el encargado de lanzar la película en 2003, logrando destacar dentro del género gracias a su mezcla de comedia con drama social. Dentro del filme se conoce la historia de un un alcohólico, una mujer trans y una adolescente fugitiva durante una fría víspera de navidad, en donde tendrán que emprender una travesía para lograr localizar a los padres de la chica, enfrentando en el viaje sus propios destinos.

Paprika

Basada en la novela de Yasutaka Tsutsui, el director Satoshi Kon, dio vida a Paprika en 2006, filme que destaca no solo por su animación, sino también por su reconocida banda sonora. El filme sigue la historia de la Dra. Atsuko Chiba y del dispositivo, DC Mini, con el que logra ingresar a los sueños de sus pacientes bajo su alter ego, logrando una trama llena de un caos surrealista.

Your Name

Kimi no Na wa o Your Name fue lanzada en 2016, logrando transformar la industria del anime por completo de la mano de Makoto Shinkai, convertirse en uno de los filmes más taquilleros de todos los tiempos. La historia sigue a dos jóvenes que descubren un día que intercambian cuerpos y se ven obligados a comunicarse por notas, mientras su amor florece.

Esta historia no solo se han vuelto fundamental dentro del género de la animación japonesa, sino que son ahora la puerta perfecta para conocer un poco más sobre esta industria de entrenamiento que se consolida como una de las más importantes entre las nuevas generaciones.