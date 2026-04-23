3 Grupos de k-pop que debes escuchar si te gusto k-pop Demons Hunter

k-pop Demons Hunter se ha vuelto el gran fenómeno viral en entretenimiento de las nuevas generaciones y no es por demos, pero si te gusta esta animación de acción, aventura y música, aquí te contamos sobre 3 grupos de k-pop que debes escuchar para ser toda una guerra.

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La música popular coreana o K-pop, es más que un fenómeno cultural que encontró sus orígenes en el sur de la nación combinando pop, hip-hop, R&B y electrónica con alta producción audiovisual y que se caracteriza por coreografías sincronizadas, estética estilizada y grupos con entrenamiento rigurosamente llevados a cabo, lo que los ha vuelto un fenómeno viral.

5 grupos de k-pop que no te puedes perder si eres fan de k-pop Demons Hunter

Para los fans de la banda sonora de pop-electrónica de K-Pop Demon Hunters existe todo un mundo de posibilidades que les ayudarán a conocer más sobre este universo y su potencial musical.

BLACKPINK: Desde su nombre este grupo se presenta como una dualidad entre la idea entre lo rosa y lo negro, creando una escena que marca perfectamente el talento y la ferocidad con la belleza y la feminidad.

ATEEZ: Este es un grupo de K-pop de 8 integrantes formado por KQ Entertainment. Quienes sobresalen por su intensa energía, complejas coreografías y temática de piratas.

ITZY: Esta agrupación femenina ha ganado popularidad por sus 5 integrantes (Yeji, Lia, Ryujin, Chaeryeong, Yuna). La agrupación fue formada por JYP Entertainment en 2019

Si eres,fan del k-pop, estas son 5 opciones imperdibles que debes conocer par adentrarte más dentro del popular universo del k-pop, estos grupos sobre salen por su energía, letras y sus talentos quienes llevan vidas ejemplares siendo un gran referente para las nuevas generaciones.