Daft Punk en México: ¿Cuándo y dónde proyectarán GRATIS su película animada?

Daft Punk se consagró como uno de los dúos extranjeros más queridos y escuchados por las y los mexicanos, pese a que únicamente visitó la República en dos ocasiones. Los Dj´s franceses no sólo cuentan con un amplio catálogo de exitosas canciones, sino también con un largometraje animado, títulada Interstellar 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem, la cual es la concreción visual de su álbum Discovery.

Las funciones serán este 10 de octubre a las 18:00 y20:00 horas en el auditorio ‘Ingeniero Alejo Peralta’ del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, del Instituto Politécnico Nacional. Para poder revivir los éxitos del dúo francés no necesitarás gastar miles de pesos, pues la entrada es completamente gratuita, únicamente necesitas llegar a tiempo, pues el cupo es limitado.

La película narra la historia de The Crescendolls, una banda de pop interestelar de piel azul. Cada canción del álbum Discovery se convierte en un episodio animado que sigue a la banda alienígena, secuestrada de su planeta por un empresario malvado que los manipula para transformarlos en un grupo de pop artificial en la Tierra.

¿Por qué se separó Daft Punk?

Con casi 3 décadas de trayectoria en donde ganaron diversos Grammys, el 21 de febrero de 2021, Thomas Bangalter se separó de su compañero musical Guy-Manuel de Homem-Christo y con ello, también del proyecto Daft Punk.

En 2023, durante una entrevista con la BBC, Bangalter se sinceró sobre las causas que lo llevaron a tomar caminos diferentes. “Daft Punk era un proyecto que desdibujaba la línea entre realidad y ficción con estos personajes robóticos. Era un punto muy importante para mí y para Guy-Manuel no estropear la narrativa mientras sucedía”.

“Me encanta la tecnología como herramienta, pero de alguna manera me aterroriza la naturaleza de la relación entre las máquinas y nosotros mismos. Ahora que la historia ha terminado, me pareció interesante revelar una parte del proceso creativo que tiene mucho de humano y nada de algorítmico”, agregó.

