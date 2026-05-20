Vandalizan impresionantes murales de Frieren y Reze creados por artista urbano en Kyrgyzstan
Las obras inspiradas en anime emocionaron a miles, pero terminaron dañadas poco después.
Recientemente se dio a conocer que el artista urbano Wodyonedhc, que sorprendió en Kyrgyzstan, dio vida a un par de murales inspirados en Frieren: Beyond Journey's End y Reze, con la intención de adornar las calles. No obstante, lo que sorprendió a todos fue que pocas horas después de que se dieran por terminadas las obras, estas fueran vandalizadas con mensajes y símbolos ofensivos.
Ahora lee: ¿Quién gana la Batalla por Equipos hoy 20 de noviembre del 2026 en MasterChef 24/7? ¡OFICIAL!
No cabe duda de que el muralismo dentro del arte urbano es una de las maneras más hermosas de rendir homenaje a nuestras series favoritas, en especial cuando este tipo de megaproyectos de alta calidad aparece en zonas no esperadas o lejanas de la urbe, logrando no solo traer turismo, sino también llevar expresiones artísticas a para todos.
¿Qué se sabe sobre los murales inspirados en Frieren?
El artista conocido como Wodyonedhc, de origen asiático, decidió cubrir las calles de su ciudad natal con un par de impresionantes murales dedicados al anime, en este caso de Chainsaw Man y en especial a la protagonista Frieren: Beyond Journey’s End.
No obstante, lo que parecía un homenaje digno de museo terminó siendo el blanco de vandalismo, pues a poco tiempo de darse por terminadas las piezas, las pinturas fueron cubiertas con mensajes ofensivos y símbolos de odio, destruyendo en cuestión de minutos los murales.
El muralismo como método de expresión
Dentro de las expresiones artísticas de gran formato, el muralismo se ha mantenido en el mundo como una de las más favoritas e importantes, pues es por medio de estas expresiones que se pueden dar a conocer mensajes, retratar momentos o hasta rendir homenajes. Este tipo de técnica permite no solo enviar un mensaje fuerte, contundente y visual, sino de fácil comprensión, lo que le permite impactar a más personas sin límites como el idioma.