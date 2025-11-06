Los furros tienen nuevo favorito: “With You, Our Love Will Make It Through” conquista redes y corazones

¡Atención, amantes de los buenos shōnen (o mejor dicho: shōjo con twist animal-otaku-furro)! Ha llegado el nuevo anime que está sacudiendo las redes sociales y encendiendo motores en la comunidad otaku y en ese sector más “cronquetón” de furrys. Se trata de With You, Our Love Will Make It Through que estreno en otoño de 2025.

Olvida por un momento a BEASTARS y su historia de lobo y coneja; esta nueva obra propone una idea totalmente innovadora y única: un entorno escolar donde humanos y beastfolk (seres mitad bestia, mitad humano) conviven, pero con todos los matices de tensión, tabú y emoción que eso implica.

Nuestra protagonista, Mari Asaka, vive una vida de secundaria aparentemente normal… hasta que llegue Tsunagu Hidaka, un beastfolk tardón que se transfiere a su clase. Al principio Mari siente curiosidad mezclada con nerviosismo, pero pronto descubre que bajo ese pelaje hay un ser gentil, constante, que desafía prejuicios y despierta sentimientos inesperados.

¿Y por qué está generando tanto hype entre furrys?

Porque el diseño de personajes beastfolk no es meramente “animal cute”: refleja la identidad zoomórfica, la fusión bestia-humano, y abraza la estética furry sin tapujos. El tráiler lo deja claro: la mirada, la textura del pelaje, las orejas al viento… todo invita a que la comunidad furry saque sus hashtags, dibus, cosplay y fursuit imaginar.

With You, Our Love Will Make It Through no es solo otro romance escolar, es un canto al “más allá del pelaje”, al cruce entre dos mundos, al “amor que trasciende”. Otakus y furrys, prepárense: este será uno de los lanzamientos de la temporada que va a rugir muy fuerte.

Pero ¿Qué significa “furro”?

En la jerga de la comunidad fandom, “furro” (o “furry” en inglés) se refiere a personas que sienten afinidad, aprecio o identificación con seres antropomórficos es decir, animales con características humanas, ya sea a través de arte, disfraces, role-play o simplemente fandom. Es distinto de “beastars” literalmente; aquí hablamos de pieles, colas, orejas y un mundo donde lo animal y lo humano se mezclan de formas que hacen vibrar tanto al otaku de corazón como al furro que celebra la diversidad zoomórfica.

