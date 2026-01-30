Seiyuu de Kaio Shin en Dragon Ball Z sufre GRAVE accidente y será operado: su mensaje ALERTA a fans del anime

El reconocido actor de voz japonés Yuuji Mitsuya, quien es famoso en el mundo del anime por interpretar a Kaio Shin en Dragon Ball Z, fue hospitalizado tras sufrir una grave caída que se dio debido a un alto consumo de alcohol. El propio seiyuu compartió el testimonio en sus redes sociales, donde confirmó haber sufrido lesiones en la cabeza, rostro y una hemorragia cerebral. Además, también reveló que deberá someterse a cirugía por fractura nasal.

Qué le ocurrió al seiyuu de Kaio Shin de Dragon Ball Z

Según su propio relato, el accidente ocurrió el pasado 27 de enero. Mitsuya explicó que ese día bebió en exceso, por lo que ya se encontraba intoxicado; por los mareos, cayó con fuerza y perdió el conocimiento. Cuenta que cuando despertó, se dio cuenta de que ya se encontraba en la cama de un hospital y no recordaba cómo había sido trasladado.

Por qué tuvo que ser hospitalizado el actor de voz japonés Yuuji Mitsuya

Desafortunadamente, como no pudo poner las manos al caer, sufrió una herida profunda en la frente, le tuvieron que dar cuatro puntos en el párpado y espera una cirugía para su nariz rota. También reportó dolor intenso en rodillas, codos y palmas de las manos. Lo más delicado fue el diagnóstico de hemorragia cerebral, que, según le indicaron los médicos, pudo haber sido fatal si hubiera cambiado ligeramente el ángulo del golpe.

Por qué su caso impactó tanto a los fans del anime

Dentro de la industria del doblaje japonés, Mitsuya es considerado un veterano con décadas de trayectoria. Además de Kaio Shin, es un personaje muy querido para una de las sagas más populares del mundo. También, ha prestado su voz en múltiples series clásicas y de culto, lo que hace que su estado de salud genere preocupación real en la comunidad.

Por qué los Seiyuu son tan famosos en Japón

En el vasto mundo del anime, los seiyuu tienen un peso cultural enorme, tanto en la cultura pop como en Japón. Esto se debe a que no solo prestan su voz, sino que también participan en diversos eventos, conciertos, promociones y contenido especial. En Japón son parte importante de la identidad cultural y, cuando uno de ellos sufre un percance serio, el impacto va más allá de lo médico y es capaz de mover las emociones de todo un fandom que espera su pronta recuperación.