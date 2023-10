G.I. Joe: Snake Eyes, el rodaje en Japón y la preparación de los actores

Una de las cosas que más se aplaude cuando se finaliza el rodaje de una película y logra presentarse en cines es el trabajo de los realizadores visuales y las actuaciones de los personajes, otras tantas también tienen el placer de recibir una buena ovación por los escenarios en donde cada actor y actriz se tuvo que desenvolver, tanto si fueron creados por computadora como si se trataron de lugares reales, y este último caso es el de G.I. Joe: Snake Eyes, pues el equipo tuvo la oportunidad de viajar hasta Japón para obtener una gran película.

¿En qué lugares grabaron G.I. Joe: Snake Eyes?

Con un plan bastante complicado, la producción hollywoodense de G.I. Joe: Snake Eyes tenía como meta viajar hasta Japón para poder entregar una película mucho mejor estructurada y ambientada, pero ese se trataba de un problema más que complicado, pues para un grupo de trabajo tan grande como lo son los equipos de grabación de este tipo de películas es muy caro tener que mover no solo a las personas de un lado a otro, sino a todo el material necesario para grabar en la mejor calidad.

Incluso el productor de G.I. Joe: Snake Eyes, Lorenzo di Bonaventura, declaró en una entrevista que fue muy complicado convencer al estudio que los dejaran viajar hasta Japón, pero después de insistir e insistir resultó que los dejaron no solo ir un par de días, sino que les permitieron quedarse en una estancia de 60 días de grabación, por lo que Japón se convirtió en uno de los ejes centrales de la película.

Una vez en Japón la producción logró conseguir lo mejor de lo mejor en locaciones, tal es el caso del Warp Station Edo, un estudio cinematográfico que emula a la perfección el Japón del siglo XV, por lo que se convirtió en un espacio ideal para representar al clan Arashikage.

Pero no solamente utilizaron ese estudio, sino que tuvieron la oportunidad de trasladarse hasta el Castillo de Matsumoto, uno de los tres templos más populares de Japón y uno de los cinco que fueron declarados como Tesoros Nacionales de Japón.

¿Cómo se preparó físicamente el cast de G.I. Joe: Snake Eyes?

Pero no todo fue celebración en el rodaje de G.I. Joe: Snake Eyes, pues el cast pasó por un pequeño infierno durante varios días al tener que prepararse no solo mental e intelectualmente, pues el físico era algo muy importante para esta entrega que no solo tiene combate con armas de fuego, sino que también cuenta con combate cuerpo a cuerpo y otras escenas más con espadas.

El propio Snake Eyes, Henry Golding, admitió que cuando llegaba al lugar en donde se estaba hospedando se retorcía de dolor al punto de ponerse a llorar, pues el esfuerzo físico y el dolor que sentía en los músculos no lo dejaban ni sentarse en el inodoro. Y en palabras del productor, la mayor parte de la acción en G.I. Joe: Snake Eyes es totalmente real, ¿pero cómo es que lograron esto?

Fácil, bueno, no tan fácil para ellos, porque contaron con la asistencia y enseñanzas de Kenji Tanigaki, quien cuenta con varios títulos en su carrera dentro del cine, como director, doble de acción o coordinador de lucha, y él fue quien mantuvo al límite a cada uno de los actores que debía ponerse en acción frente a la cámara, y cada uno de los miembros del cast tenía una agenda llena de actividades: una hora diaria de preparación física, tres de entrenamiento coreográfico en artes marciales y dos más en trabajo de guion con el director Robert Schwentke.

Así que no te pierdas el producto final de todas estas preparaciones técnicas